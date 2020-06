Accesorii de infrumusetare a tenului la care nu poti face economie

Instrumentele si accesoriile de infrumusetare au evoluat foarte mult in ultimii ani si asta ne-a influentat semnificativ rutina de ingrijire si de infrumusetare. Dar, gasirea instrumentelor de infrumusetare potrivite poate fi o provocare, dat fiind ca sunt atat de multe din care sa alegi!Atunci cand planuiesti sa investesti in astfel de produse, trebuie sa iei in considerare faptul ca ele trebuie sa iti serveasca timp de mai multi ani, deci, calitatea lor trebuie sa fie foarte buna, chiar daca pretul este pe masura. Iata cateva astfel de accesorii de infrumusetare care vor merita investitia:O penseta de buna calitate este indispensabila pentru trusa de frumusete a oricarei femei. Chiar daca mergi sa te pensezi la un salon de infrumusetare, utilitatea unei pensete pentru a face unele retusuri este incontestabila. O penseta de buna calitate poate fi folosita mai multi ani la rand fara probleme, atat timp cat este igienizata si ingrijita corespunzator.Dupa cum stii, aceste produse se gasesc in numeroase variante de calitate si de pret. Totusi, nistede buna calitate se vor traduce si intr-o aplicare mai uniforma si mai naturala a produselor de infrumusetare pe care le folosesti. Acelasi lucru este valabil si pentru buretii de aplicare a machiajului. Pentru ca investitia ta sa merite, nu uita sa cureti cu grija aceste produse si le lasi sa se usuce cum trebuie inainte de a le folosi.Pentru o privire de star de cinema, pe langa mascara, make-up artistii recomanda folosirea unui cleste de gene putin incalzit in prealabil cu uscatorul de par. Desi pentru multi seamana cu un mic instrument de tortura, clestele de gene va face cu adevarat diferenta in ceea ce priveste look-ul tau.Fie ca este vorba de una din silicon, una cu peri naturali sau una sonica, un astfel de accesoriu iti va schimba semnificativ rutina de ingrijire. Fii atenta sa alegi o astfel de perie in functie de sensibilitatea si de problemele tenului tau si sa o folosesti la intervalele recomandate.Masajul uscat s-a dovedit a avea beneficii importante pentru piele. Masajul uscat al pielii corpului ajuta la eliminarea toxinelor, la ameliorarea aspectului celulitei, iar la nivelul fetei actioneaza ca un exfoliator si imbunatateste circulatia la nivelul epidermei. Totusi, trebuie sa ai in vedere ca nu este indicat sa folosesti pentru ten aceeasi perie pe care o folosesti pentru masajul corpului.Acest produs 100% natural este ideal, daca ai tenul sensibil. Buretele se fabrica din din radacina de Konjac, o planta asiatica bogata in minerale precum cuprul, zincul, fierul si magneziul. Il poti folosi cu incredere, daca iti doresti o curatare in profunzime a tenului, dar totodata delicata. De asemenea, poti folosi acest burete pentru exfolierea zilnica a pielii.Daca te lupti cum cearcanele sau pungile de sub ochi, o masca cu gel care se tine la frigider este ideala pentru tine. Decongestioneaza tesutul si revigoreaza pielea, pentru ca pielea ta din zona ochilor sa arate mult mai proaspata si mai odihnita.Daca acneea iti da batai de cap si nu poti apela de fiecare data la serviciile unei cosmeticiene, este indicat sa investesti intr-o astfel de trusa. Este foarte important sa inveti cum se foloseste corect fiecare instrument, pentru a nu vatama pielea si, de asemenea, este crucial sa o igienizezi dupa fiecare utilizare.Sursa foto: Unsplash.com