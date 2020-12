Anca Tala - CEO al frumusetii cu celule stem umane

Intr-adevar! As putea completa ca nu numai businessul este oglinda CEO-ului, ci si oamenii care il inconjoara si formeaza echipa. Facem tot posibilul sa fim mereu o echipa fresh, dinamica, creativa, dornica sa atinga cele mai frumoase culmi. O echipa puternica. Avand asa o echipa puternica, ca CEO trebuie sa ma mentin pe pozitii. Sunt antreprenor de peste 10 ani si lucrez cu drag in mai multe domenii. Cel care mi-a bucurat mereu sufletul a fost cel al industriei infrumusetarii. E ceva acolo care ma atrage ca un magnet. Imi place sa aduc bucurie oamenilor din jur si sa-i ajut, iar prin jobul meu fac aceste lucruri zi de zi.Ce te-a atras la frumusetea fara bisturiu? Cred ca cel mai mult m-a atras bucuria femeii care se priveste in oglinda si se redescopera. Produsele de infrumusetare de calitate, asa cum este si STEMPLUS, au acest prim rol. De a aduce frumusetea inapoi pe chipul femeii, la pachet cu increderea in sine si emotia. Cand ai incredere intr-un produs, asa cum eu am incredere in STEM PLUS, simti ca poti muta si muntii din loc. Si poate din acest motiv mi-am canalizat atentia in acest domeniu.Stemplus este mai mult decat un produs. Este un concept. Conceptul frumusetii fara chirurgie, frumusete dobandita prin intoarcerea la origini, adica la celula umana. Stem Plus este in primul rand un produs unic pe piata, mai ales pe piata din Romania, iar tehnologia care ii sta la baza a fost premiata cu Nobel. Asa ca, daca pentru mine inseamna onoarea de a ma ocupa de un produs asa minunat, pentru ceilalti ar trebui sa insemne sansa la o frumusete naturala fara bisturiu.Mie imi place sa spun ca Stem Plus isi gaseste singur calea si clientii potriviti. Este genul de produs pe care clientii cu adevarat interesati il gasesc si il aprecieaza. Cu toate acestea vom lucra intens pentru a arata Romaniei, si nu numai, cat de minunat este acest produs, unicitatea care ii sta marturie si tehnologia care garanteaza rezultatele fantastice. Va fi produsul preferat al femeii puternice de peste 30 ani, care stie exact ce isi doreste de la tenul ei.Pentru ca mie imi place perfectiunea. Si cand zic perfectiune nu ma refer la cea care numai photoshopul o poate crea. Ma refer la perfectiunea fiecaruia dintre noi. Acel moment cand te privesti in oglinda si esti fericit cu ceea ce vezi. Stem Plus este un brand sincer, care are in spate un laborator din Coreea de SUD, o tehnologie pe masura si merita sa fie cunoscut si in Romania.In primul rand liniste. Un om linistit poate sa isi creeze obiceiuri sanatoase. Si la asta pot include si tratamentele cu Stem Plus. O viata ordonata si linistita duce la o mai buna stima de sine si de aici si dorinta de ingrijire si rasfat. Nu e o rusine sa mergi la tratament o data pe luna, cum nu e o rusine nici sa acceptam ca dupa o anumita varsta avem nevoie de ajutorul produselor pentru a reinstala tineretea in chipul si pielea noastra. O discutie cu un tehnician pregatit poate ajuta pe oricine doreste sa isi creeze propriul ritual de infrumusetare. Bucuria sta in faptul ca Stem Plus este un produs unic care se potriveste cu majoritatea produselor de pe piata, deci poate fi folosit indiferent de schema de ingrijire pe care o femeie o primeste de la cosmetician.Pandemia este un subiect delicat. La fel si purtarea mastii. Este evident ca purtarea mastii inseamna si afectarea tenului. Asa apar iritatii sau chiar probleme mai grave din cauza faptului ca respiram cu bacterii sau refolosim o masca deja contaminata. Noi vom fi aici, cu siguranta, sa sprijinim cum putem doamnele care vor sa refaca tenul acolo unde acesta a fost afectat.