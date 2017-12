Beneficiile apei de trandafiri pentru ten

Apa de trandafiri este un real elixir cu variate intrebuintari pentru frumusete. Aceasta este obtinuta in urma procesului de productie a uleiului de trandafiri. Astfel, atunci cand petalele trandafirului sunt distilate, substanta apoasa ramasa, cu o aroma intensa, se numeste apa de trandafiri, fiind apreciata pentru proprietatile sale cosmetice deosebite.Apa de trandafiri este ideala pentru ingrijirea pielii, asa ca iti prezentam mai multe moduri in care poti sa incluzi apa de trandafiri in ritualul tau de frumusete, mai ales ca acum ai la dispozitie produsele pe baza de Apa naturala de trandafiri, din gama Naturalis Cosmetice, cu un design nou si o formula imbunatatita.Apa de trandafiri contribuie la mentinerea echilibrului pH-ului pielii, datorita proprietatilor sale antiseptice si antimicrobiene. O reteta simpla pentru ameliorarea eruptiilor acneice si a cicatricilor postacnee poate fi obtinuta prin mixarea unei linguri de apa de trandafiri, de preferinta obtinuta din plante de culturi bio, cat mai naturale, cu doua linguri de pudra de lemn de santal. Amestecul se aplica pe ten, iar dupa ce pasta se usca, pielea poate fi clatita cu apa calduta.Pielea din jurul ochilor este foarte sensibila, iar multe femei se confrunta cu aspectul neplacut al cearcanelor si pungilor formate in aceasta zona. Ca sa scapi de ele apleaza la apa de trandafiri pe care o torni in forme pentru cuburi de gheata. Dimineata, scoate un cub de gheata cu apa de trandafiri si plimba-l peste zona afectata. O alta modalitate este sa lasi o sticla cu apa de trandafiri la frigider si a doua zi sa tamponezi cearcanele sau pungile cu un disc demachiant imbibat cu cateva picaturi de solutie. Apa de trandafiri are inclusiv proprietati revigorante, datorita carora imbunatateste circulatia sangvina, prevenind aparitia ridurilor si imbatranirea prematura. Mai mult, minimizeaza aspectul porilor, curata tenul in profunzime si il pregateste pentru aplicarea produselor de make-up.Apa de trandafiri este ideala si pentru ingrijirea tenului persoanelor care au piele cu tendinta de ingrasare, predispusa la formarea punctelor negre. Mai exact, aceasta reduce excesul de sebum datorita proprietatilor sale astringente, rezultatele fiind ameliorarea aspectului pielii care luceste, catifelarea si purificarea in profunzime. Bineinteles, si pielea uscata este cu adevarat hranita atunci cand intrebuintam lotiuni tonice si creme hidratante care au in compozitie apa de trandafiri. Proprietatile antiinflamatoare ale apei de trandafiri o transforma intr-un produs recomandat pentru toate tipurile de ten, nu doar pentru cel gras si uscat.