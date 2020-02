Cand ingrijirea pielii nu e doar un rasfat, ci o nevoie primordiala!

Te confrunți adeseori cu problema pielii uscate, iritații pe timpul sezonului rece? Din cauza temperaturilor variabile, a aerului uscat sau a vântului, pielea foarte sensibilă trebuie îngrijită cu formule specifice nevoilor acesteia, pentru recăpătarea echilibrului, a hidratării și aspectului catifelat și sănătos.oferă o îngrijire completă pentru pielea uscată și foarte uscată -UREA este o gamă de dermatocosmetice produse în Germania, destinată persoanelor cu piele uscată și foarte uscată, alergică, sensibilizată, iritată, așa cum sunt cei care suferă de neurodermatite, condiții diabetice, hipertiroidism sau psoriazis. Este eficientă în prevenirea și ameliorarea stării pielii în cazul diverselor atopii. Produsele sunt benefice și în cazul celor care au suferit transplant de păr (pentru îngrijirea scalpului) sau tatuaje.Substanța activă principală UREA (CARBAMIDA) este o componentă naturală a pielii, ce are efect emolient asupra structurilor cornoase (îngroșate) și redă suplețea pielii. UREA susține capacitatea pe care o are pielea de a reține apa și îmbunătățește menținerea hidratării ei. Carbamida inițiază un proces prin care stratul cornos al pielii elimină mai repede celulele moarte, astfel că fisurile sunt ameliorate.O utilizare cu regularitate a produselor cu uree poate susține și echilibra pierderea de umiditate, păstrând pielea hidratată și împiedicând uscarea ei. DermatocosmeticeleUREA au formule deosebit de atent concepute, fără parabeni, detergenți agresivi , coloranți sau ulei de silicon.: special concepută pentru îngrijirea pielii foarte uscate, cu iritații sau eczeme. Asigură hidratare intensă, netezește ridurile, previne inflamațiile și calmează mâncărimea. Textura de emulsie ulei în apă permite absorbția rapidă și face pielea placută la atingere.: dezvoltată pentru curățarea delicată a pielii foarte uscate și sensibile, formula are un pH de 5,5, care conservă stratul acid protector al pielii și îi conferă o rezistență sporită la factorii de mediu care o pot afecta, prevenind iritațiile și reducând sebumul: potrivit pentru scalp și păr uscat și deteriorat, reduce mâncarimile și hidratează scalpul alergic și sensibil sau cu psoriazis. Eficient și pentru îngrijirea părului des vopsit și deteriorat.: oferă o îngrijire specială mâinilor extrem de afectate, cu pielea aspră, uscată sau iritată. Datorită ureei și glicerinei din compoziție, balsamul este foarte eficient în hidratarea intensă și protejarea pielii, reducând senzația de iritare și mâncărime.prin conținutul ridicat de uree, hidratează intens și regenerează pielea crăpată, calusurile, hidratează, previne apariția pielii uscate și îngroșate și stimulează epitelizarea.Produselemedse găsesc exclusiv în farmacii, dar și în magazinele online.Mai multe informații despre gamă găsiți pe: https://www.facebook.com/numismed.dermatocosmetice/