Cateva detalii despre apa micelara si beneficiile ei

În ultimii ani, femeile sunt tot mai preocupate, asemenea unor Cleopatre contemporane, de frumusețea lor, atât sub aspectul punerii în evidență a acesteia – prin machiaj, cât și prin conservarea acesteia – prin îngrijirea cu produsele potrivite. Tocmai de aceea, brand-urile de cosmetice din întreaga lume se dau peste cap să satisfacă nevoile femeilor în materie de îngrijire și înfrumusețare, scoțând pe piață produse noi și soluții noi, astfel încât fiecare femeie să simtă că are parte de un ritual de înfrumusețare la ca la carte. Vă propunem o prezentare a unuia dintre produsele care au intrigat și, în același timp, uimit în cele mai plăcute moduri, industria îngrijirii tenului., un produs apărut recent, menit să suplinească rolul clasicelor demachiante și soluții de apă tonică. Apa micelară este un produs care, datorită unor particule denumite micele, reușește să contrazică regulile de bază ale chimiei învățate la școală și să combine, astfel, uleiul și apa. Rezultatul? O curățare în profunzime a tenului, dar și mult timp economisit, deoarece vestea bună e că apa micelară nici nu necesită clătire, spre deosebire de un demachiant obișnuit. De ce au fost femeile intrigate? Fiindcă apa are efectul de curățare, însă ea nu poate pătrunde în profunzime, în pori, pentru a absoarbe tot ceea ce este străin de piele, precum machiajul și praful de peste zi. Ei bine, tocmai asta e ceea ce face apa micelară să nu fie o apă oarecare, deoarece uleiul din compoziția sa e cel care reușește să atragă murdăria și să absoarbă, astfel, orice urmă de machiaj.În continuare, vă vom prezenta câteva dintre brand-urile producătoare de apă micelară și produsele lor. Datorită faptului că femeile au fost atât de încântate odată cu lansarea pe piață a acestui produs de curățare, toate brand-urile s-au dat peste cap pentru a produce câte o apă micelară destinată fiecărui tip de ten și de îngrijire dorită. Un prim exemplu ar fi apa micelară Aquatherm, care nu conține parabeni și nici alcool și, în schimb, este îmbogățită cu ulei din nuci de Macadamia, care favorizează hidratarea tenului sensibil. Un alt produs deosebit e gelul – apă miceclară de la OLOS, potrivit pentru toate tipurile de ten și care are proprietăți de revitalizare. Nu în ultimul rând, avem apa micelară anti-îmbătrânire de laîmbogățită cu ulei de argan, care ajută la menținerea elasticității țesuturilor.Acestea sunt doar câteva dintre produsele adorate de către doamnele și domnișoarele din întreaga lume. Pe piața cosmeticelor există nenumărate tipuri de apă micelară, destinate unei îngrijiri delicate a tenului fiecărei femei.