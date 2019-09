Cel mai asteptat eveniment al anului se apropie: International Congress PMU Red Carpet by Swiss Color

Unul dintre cele mai mari evenimente din domeniul dermopigmentarii și beauty - Internațional Congress PMU Red Carpet - va avea loc în perioada 5-6 septembrie 2019, în incinta JW Marriott Bucharest Grand Hotel și va cuprinde demonstrații live și prezentări ale celor mai importanți traineri internaționali ai momentului.Formatul congresului cuprinde cele trei segmente principale ale dermopigmentarii: microblading, micropigmentare cosmetică și micropigmentare paramedicală.Evenimentul se va încheia grandios, în seara de 6 septembrie, prin Gala Dinner, în cadrul uneia dintre celei mai mari clădiri administrative din lume, Palatul Parlamentului. Eleganța, bunul gust și cele mai extravagante ținute vor face această seară de neuitat. SONIQUE, artista internațională va cânta LIVE la Palatul Parlamentului pe 6 septembrie, unde vor răsuna puternic hiturile ce au cucerit topurile internaționale: ,,Sky”, ,,Alive” și ,,It Feels So Good”.Dresscodes: “Lady in Red” (femei), Black Ție (bărbați).Parteneri: Manifesto Events & PR, Selfie Prinț by Cutia ZambetelorParteneri media: Ele.ro, City Vision Magazine, Vip Style, Style And The City, Radar de Media