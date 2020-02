Celulita intre mit si adevar

Suferi din cauza celulitei? Nu ești singura, pentru că aproximativ 90% dintre femei se confruntă cu celulită la un anumit moment din viața lor, chiar și cele care sunt zvelte și în formă. Pe cât de comună este celulita, la fel de întâlnite sunt și neadevărurile despre factorii care provoacă aspectul de piele de portocală sau care sunt metodele de a scăpa de ea. Așa că, înainte de a cheltui o mică avere pe creme sau tratamente corporale fără rezultate, află de la experțiiBucurești adevărul despre ce factori încurajează apariția celulitei și cum o poți elimina sau estompa suficient încât să nu te mai deranjeze.Asistăm la o invazie de medicamente “naturiste”, care se eliberează fără rețetă și care promit că elimină celulita prin eliminarea impurităților și a toxinelor din organism. Cu toate acestea, nimic nu este dovedit științific.Celulita apare atunci când depozitele de grăsime încep să împingă fibrele de colagen sau țesutul conjunctiv de sub piele (adesea în zona feselor și a coapselor, dar și pe brațe, stomac și alte zone problematice). Țesutul conjunctiv poate fi slăbit din cauza hormonilor, a lipsei de exercițiu fizic și tonus muscular, exces de grăsime sau circulație deficitară. Cu siguranță însă, celulita nu este cauzată de toxine.Femeile sunt programate genetic să acumuleze mai multă grăsime în jurul șoldurilor și a coapselor și au mai puțin țesut conjunctiv, care este responsabil de a ține grăsimea la locul ei. Celulele de grăsime ale bărbaților sunt mai bine susținute, precum niște camere care sunt înconjurate de porți în formă de X. De aceea, chiar și în cazul bărbaților supraponderali celulita nu se manifestă. Statisticile spun că doar 10% din bărbați au celulită.Hormonii joacă un rol important în apariția celulitei: pe măsură ce femeile îmbătrânesc, organismul produce mai puțin estrogen, hormon care ajută la menținerea unei circulații sangvine optime. Mai puțin estrogen poate însemna o circulație deficitară, ce duce la scăderea producției de colagen nou de către piele și la un țesut conjunctiv lax.Este adevărat că dacă mama și bunica ta aveau celulită, ai șanse mai mari să te confrunți și tu cu ea. Există chiar și un test genetic care îți calculează riscul de a dezvolta celulită moderată sau severă. Cu toate acestea, celulita este atât de răspândită, încât cele norocoase sunt fie prea tinere, fie prea puține, iar moștenirea genetică este doar o mică piesă din puzzle. Dieta, exercițiile fizice și menținerea unei greutăți sănătoase joacă un rol foarte important, mai ales în ceea ce privește gradul de celulită cu care te confrunți.Când ești supraponderal, aspectul celulitei este mult mai vizibil. Cu cât ai mai multă grăsime sub piele, cu atât este mai probabil ca țesutul tău conjunctiv să fie supus stresului și să formeze denivelările specifice Celulita afectează femei de toate formele și dimensiunile, inclusiv modele de lenjerie intimă sau sportive profesioniste care au un regim de viață ca la carte.Nu există sport care să elimine celulita, dar în multe cazuri ajută atât în prevenție, cât și în reducerea aspectului acesteia. Arderea excesului de grăsime din organism nu poate fi decât benefică, la fel ca și stimularea metabolismului, a circulației și tonifierea mușchilor. Mușchii tonifiați contribuie la o piele cu un aspect mai neted, dând iluzia de mai puțină celulită. Exercițiile de yoga sau de fitness, cu accent pe picioare și fese sunt cele mai eficiente.Indiferent ce scrie pe etichetă, s-a dovedit că orice tip de cremă pentru tonifiere nu reduce permanent aspectul de coajă de portocală. Studiile au descoperit, însă, că produsele care conțin retinoizi pot oferi unele efecte temporare, ajutând pielea să mascheze temporar și parțial celulita. Există dovezi limitate că scrub-urile sau cremele anticelulitice cu ingrediente stimulante, cum ar fi cofeina, ghimbirul și ceaiul verde sau negru, pot ajuta, de asemenea, prin îmbunătățirea circulației și descompunerea depozitelor de celule grase.Există câteva tratamente de remodelare corporală care dau rezultate în lupta contra celulitei. Endermologia® folosită de LPG Cellu M6 Alliance® are o eficiență validată de peste 129 de studii științifice. Endermologia® produce reactivarea naturală a metabolismului celular adormit și are ca efectcu 67%.efectuată lacunoscută ca și „liposucția lichidă” poate trata celulita prin injectarea depozitelor de grăsime de sub piele care sunt vinovate de aspectul de coajă de portocală. Fiind o tehnică minim invazivă non dureroasă, îți poți relua activitățile cotidiene imediat după procedură.De asemenea, undele de șoc sau terapia cu unde acustice dă rezultate excelente, netezind pielea, îndepărtândși depozitele de grăsime, dar îmbunătățind și tonusul muscular.Șieste un tratament foarte bun, cu rezultate vizibile în ceea ce privește eliminarea celulitei și tonifierea pielii lăsate.Dacă celulita este problema ta, liposucția nu ar trebui să fie soluția la care să apelezi. De fapt, această procedură cosmetică ar putea face ca grăsimea să fie distribuită inegal, ceea ce va agrava situația din punct de vedere estetic.Dieta singură nu poate influența apariția sau dispariția celulitei, dar un stil de viață echilibrat, bazat pe consumul regulat de fructe și legume poate reduce inflamația din organism și te poate ajuta să îți menții o greutate sănătoasă. Hidratarea, atât prin consumul de apă, cât și prin consumul de multe alimente cu un conținut ridicat de apă, menține țesutul conjunctiv puternic și suplu și va susține procesul de slăbire.Utilizarea unor colanți cu proprietăți de compresie în timp ce faci sport sau chiar în timpul liber are doar un efect temporar. Orice îmbrăcăminte care pretinde că dă rezultate în lupta cu celulita ar trebui să îți ridice serioase semne de întrebare.Efectul negativ pe de altă parte, se întâmplă în cazuri foarte rare, când îmbrăcămintea are efect de garou. De exemplu, o bandă elastică de pe lenjerie poate contribui la apariția celulitei dacă taie circulația și limitează fluxul sanguin.Este dovedit științific că fumatul reduce fluxul vaselor de sânge și că slăbește și perturbă formarea de colagen, permițând întinderea și deteriorarea mai ușoară a țesutului conjunctiv. În plus, fumatul te poate face să arăți rău în multe alte moduri, deoarece provoacă riduri și îmbătrânire prematură, usucă și decolorează pielea și poate contribui și la apariția vergeturilor.Oamenii de știință par să fie din ce în ce mai buni în a găsi soluții pe termen lung pentru tratarea celulitei. Cu toate acestea, nu există o soluție miracol, care să păstreze rezultatele pozitive pe termen nedefinit.În primul rând, celulita nu dispare imediat, ci necesită mai multe ședințe de tratament și respectarea intervalului indicat. De asemenea, este necesar ca o dată pe lună sau la câteva luni să vii la ședințe de întreținere pentru menținerea rezultatelor. 