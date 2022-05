Centrul Estetic Elena Miron din Bucuresti aniverseaza 5 ani de existenta in locatia actuala cu o noua identitate vizuala

Cu peste 20 de ani de experiență în industria de frumusețe, dintre care 5 ani în noua locație din strada Grâului, nr. 21, Centrul Estetic Elena Miron din București își aniversează anul acesta existența cu o nouă identitate vizuală care marchează maturizarea sa.”Sunt fericită că o afacere pe care am pornit-o de la zero, din pasiune, a crescut frumos pe o piață extrem de competitivă. La aniversarea celor 5 ani de zile în locația actuală am hotărât că este momentul să oferim centrului estetic o nouă identitate vizuală care să surprindă mai bine valorile în care, împreună cu echipa mea, credem: onestitate, empatie, armonie,” spune Elena Miron, fondatoarea centrului cu același nume.Rebranding-ul vine la 5 ani după redeschiderea Centrului Estetic Elena Miron în locația actuală; un spațiu mare, aerisit și luminos, care oferă 4 camere pentru proceduri estetice, fiecare cu o tematică specifică: Romantic, Pastel, Baroc și Klimt. Evoluția aceasta a adus cu sine și îmbunătățiri în ceea ce privește extinderea echipei, procesul de lucru, optimizarea timpului și crearea unui spațiu echilibrat și pozitiv. Elena Miron explică: ”Pentru mine a fost mereu importantă satisfacția clientelor. Mi-am dorit pentru ele un spațiu care să le relaxeze și să le ajute să se deconecteze de grijile de zi cu zi. Și cred că am reușit acest lucru pentru că avem cliente fidele care revin aici de ani de zile, atât pentru calitatea serviciilor, cât și pentru atmosferă.Elena Miron a devenit cunoscută în industria de frumusețe locală datorită rezultatelor obținute în tratarea acneei. Mii de cliente, tinere și mature, care s-au confruntat ani de zile, fără succes, cu problema acneei, au reușit să-și vindece în sfârșit tenul după ce au ajuns pe mâinile Elenei Miron. ”Și eu m-am confruntat cu acneea la începutul carierei mele și pot să spun că acesta a fost unul dintre motivele pentru care am intrat în industria de frumusețe. Mi-am dorit să găsesc o rezolvare pentru mine și, când am reușit asta, am vrut să ajut și alte fete și femei care se confruntă cu aceeași problemă. Acneea poate fi vindecată prin înțelegerea tenului și tratarea lui cu răbdare și produse potrivite,” spune Elena Miron.Pe site-ulstau mărturie testimonialele clientelor care au scăpat de acnee, dar și fotografii cu evoluția tratamentului pe care l-au urmat și vindecarea definitivă a tenului. Ada Maria este una dintre clientele care au ajuns la Elena Miron după 7 ani de acnee severă și încercări eșuate de a o trata. Ea recunoaște că: ”Un ten sănătos este important atât pentru aspectul exterior, care îmi oferă sentimentul de frumusețe, cât și pentru starea de bine pe care mi-o oferă atunci când văd că, pe zi ce trece, tenul meu își schimbă textura și devine din ce în ce mai neted, mai înviorat, coșurile și urmele dispărând.” Azi, tenul Adei Maria este vindecat și sănătos.În următorii 5 ani, Elena Miron își dorește extinderea echipei și deschiderea a 3 noi centre estetice în București. Pe termen lung, planurile de dezvoltare mai includ: lansarea unui magazin online, dezvoltarea unei linii de produse cosmetice cu brandul Elena Miron, investiția în noi tehnologii inovatoare, dar și programe educaționale care să pregătească o nouă generație de specialiști în industria de frumusețe – cursuri, workshop-uri și programe de mentorat.Centrul Estetic Elena Miron din București oferă servicii de înfrumusețare: tratament anti-acneic, tratamente de întreținere, tratamente anti-îmbătrânire, epilarea definitivă cu laser și stilizare sprâncene. Cu peste 20 de ani de experiență, centrul estetic are o echipă de profesioniști formată din esteticienele Elena Miron și Andreea Yan. Lor și se alătură Iulian și Claudiu Miron, fiii Elenei Miron, care se ocupă de partea administrativă a centrului. Elena Miron Centru Estetic București este o afacere de familie, pornită din pasiune și construită pas cu pas, cu răbdare și atenție pentru detalii.***Află mai multe informații despre serviciile Elena Miron – Centru Estetic București pe site-ul elenamiron.ro.Urmărește pagina de Facebook Elena Miron – Centru Estetic București:Dă follow paginii de Instagram Elena Miron – Centru Estetic București:Iulian Miron | Manageriulian@elenamiron.ro0758.519.578