Cinci produse de ingrijire care sa nu-ti lipseasca din baie

Poate esti la varsta la care nu crezi ca ai nevoie de o multime de produse de ingrijire pentru a arata bine sau poate esti la cea la care incepi sa cauti ce ti s-ar potrivi pentru a adauga un micsi a te simti mai bine in pielea ta.Fie ca vorbim despre balsamul de par , scrubul sau crema de fata, fiecare poate sa aduca acel plus de incredere de care in unele zile avem mai mare nevoie, iar in altele mai putina, insa tot se cere.Un lucru pe care l-am observat recent este ca femeile din intreaga tara ofera parca o mai mare atentie felului in care se ingrijesc si de la o varsta mai frageda decat pana acum.Noi putem doar sa fim bucuroase pentru acest fapt si aceasta constientizare a nevoii de ingrijire care se afirma la varste tot mai fragede.Adevarul este ca si evolutia tehnologiei si a produselor ne ajuta in sensul in care acum gasim produse de ingrijire pentru toate tipurile de par, indiferent de caracteristicile acestuia.O ingrijire completa, insa, nu inseamna doar aplicarea de sampon de cateva ori pe saptamana, ci completarea acestuia cu balsam si masca si, mai mult decat atat, si tratament din cand in cand.Daca nu esti sigura ce fel de produse se potrivesc parului tau, iti recomandam sa povestesti cu un medic dermatolog sau cu stilistul tau si suntem sigure ca te vor ajuta.Razele soarelui fac ravagii nu doar vara, ci de-a lungul anului, chiar daca intensitatea lor nu este la fel de mare mereu.Pentru timp de vara, mai ales daca ai peste 30 de ani, alege produse cu SPF 50 pentru fata mai ales. Iar in restul anului poti sa scazi factorul de protectie in functie de anotimp.Si acestea se cumpara tinand cont de particularitatile tenului, asa ca o vizita la medicul dermatolog poate sa te ajute si sa iti lamureasca anumite dileme.Daca pana acum cativa ani scruburile erau considerate produse de lux, acum le gasesti atat in magazinele specializate in produse de ingrijire, cat si online.Nu este neaparat sa il folosesti chiar dupa fiecare baie sau dus, insa iti recomandam ca, o data pe saptamana, cel putin, sa il aplici pe pielea uda si sa scapi de pielea moarta care se aduna pe tot corpul.Iti recomandam sa alegi scruburi de calitate, deoarece acestea au si un miros imbatator si pot sa fie chiar si stralucitoare pentru ocazii speciale sau doar pentru cand iti doresti sa iti adaugi un strop de sparkle.O legenda urbana spune ca acidul hialuronic se foloseste doar dupa varsta de 35-40 de ani.Adevarul este ca acesta poate fi aplicat pe pielea fetei mult mai devreme, mai ales daca ridurile de expresie isi fac aparitia si iti doresti sa le estompezi pe cat posibil fara interventii chirurgicale.Poti sa incepi cu produse care au o concentratie mica de acid hialuronic si apoi, odata cu inaintarea in varsta, sa le schimbi cu altele care ti se potrivesc tot mai bine.Iar aici nu ne referim la rujuri si luciuri de buze, ci la balsamuri si la masti sau scruburi special concepute pentru acestea.Sanatatea buzelor depinde doar de tine, iar acestea trebuie ingrijite in orice anotimp, deoarece sunt deosebit de sensibile, atat la caldura, cat si la frig sau vant.Daca nu esti convinsa de ce fel de produse de ingrijire ar trebui sa folosesti sau, mai ales, daca iti doresti o parere avizata, iti recomandam sa mergi la un medic specialist in fiecare domeniu si, cu siguranta, acesta va face ordine in ganduri si mai ales in deciziile de cumparare pe care urmeaza sa le iei.Nu uita: investeste in tine si in produse de calitate pentru a arata bine zi de zi dar, mai ales, pentru a te simti bine in pielea ta si a fi mereu sanatoasa!Credite foto: unsplash.com