Cum poti scapa de rozacee rapid si sigur cu ajutorul tratamentelor din clinica Yiara

Metoda are o serie de avantaje importante:

Rozaceea este o afectiune a pielii in care pe fata apar eruptii cutanate cu o textura roz neuniforma (acnee, vene de paianjen, papule). Afectiunea aduce disconfort fizic si estetic: pielea descuamata a fetei, mancarimea si arsura fac dificil sa te bucuri de viata.Tratamentul cu laser oferit de clinica Yiara , cea mai eficienta metoda de combatere a rozaceei in prezent, te va ajuta sa scapi rapid de problema si sa te intorci la modul obisnuit de viata. De Black Friday beneficiezi de o reducere substantiala de 69%!La Yiara se foloseste platforma Harmony XL Pro de la binecunoscutul producator international Alma Lasers - un aparat revolutionar, non-laser, cu rezultate uimitoare in refacerea tesutului cutanat. Aceasta procedura are efecte mult mai profunde si mai de durata decat orice crema, masaj, dermabraziune sau peeling chimic, fiind extrem de eficienta in tratamentul patologiilor vasculare.In timpul sedintei de tratament, lumina pulsata patrunde in zonele afectate ale pielii, incalzeste vasele de sange si le pliaza. Datorita acestui fapt, are loc un proces puternic de regenerare si reinnoire numai a zonelor afectate ale pielii, in timp ce nu exista niciun efect asupra tesuturilor din jur.Astazi, nu exista un raspuns exact la intrebarea „De ce apare rozaceea?”. In acelasi timp, exista o serie de factori care stimuleaza dezvoltarea acestei patologii. Acestea includ:- predispozitie ereditara;- boala autoimuna;- perturbari hormonale si luarea de medicamente pentru a restabili nivelul hormonal;- tratarea bolilor dermatologice in mod gresit;- stres;- ingrijirea necorespunzatoare a pielii, utilizarea produselor cosmetice de calitate scazuta;- consumul excesiv de alcool, cofeina si fumat etc.Afectiunea nu numai ca progreseaza rapid, dar contribuie si la aparitia altor patologii. Prin urmare, este necesar sa se inceapa terapia de indepartare a rozaceei in timp util.Fotoregenerarea cu IPL Harmony XL Pro de la Alma Lasers este o terapie prin lumina pulsată, cu risc minim, fără efecte secundare, dar cu rezultate spectaculoase de reîntinerire. Pentru ten este ca o explozie de energie asupra celulelor leneșe care nu mai produc cantitatea necesară de elastină și colagen necesară pentru un tonus de invidiat.1. Efect rapid.2. Fara reactii adverse si daune asupra organismului.3. Sigur pentru piele.4. Rezultatele se mentin pe termen lung.5. Eficienta ridicata.Astfel, tratamentul cu laser a devenit o alternativa excelenta la medicamente sau creme, deoarece administrarea de medicamente sau creme afecteaza negativ ficatul si poate avea alte efecte nedorite asupra sanatatii, pe cand laserul nu are nici o reactie adversa.