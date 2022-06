Cum sa ai un ten neted, luminos si sanatos: 3 ponturi utile

O particularitate a pielii sănătoase este strălucirea naturală. Protejarea pielii, prin adoptarea unei rutine de îngrijire corecte și prin evitarea factorilor dăunători, precum temperaturile prea ridicate sau prea scăzute, razele ultraviolete și poluarea, contribuie la menținerea tenului neted, luminos și sănătos vreme îndelungată.Lipsa somnului, stresul, înaintarea în vârstă și alimentația sunt câteva dintre cauzele care pot duce la degradarea fibrelor de elastină și colagen, responsabile cu menținerea elasticității și strălucirii tenului. Drept consecință, pot apărea riduri și pete pigmentare , două dintre semnele îmbătrânirii pielii.Însă, dacă îți stabilești o rutină de îngrijire a pielii corespunzătoare și dacă faci câteva modificări ale stilului de viață, poți încetini procesul natural de îmbătrânire și poți preveni degradarea pielii din cauza factorilor externi.Pielea, la fel ca oricare alt organ, are nevoie de protecție. Deși principalul său rol este de a apăra organismul de factorii dăunători, are nevoie, la rândul ei, să fie protejată. Rutina de îngrijire este vitală pentru a menține, vreme îndelungată, aspectul luminos și neted al tenului. Drept urmare, atât dimineața, cât și seara, trebuie să urmezi câțiva pași simpli pentru a-i oferi pielii protecția și hidratarea de care are nevoie.Rutina de dimineață presupune patru pași esențiali: curățare, tonifiere, hidratare și protecție solară.Curățarea tenului trebuie realizată zilnic, întrucât bacteriile pot influența sănătatea acesteia și pot provoca iritații și erupții acneice.Tonifierea ajută la îndepărtarea impurităților rămase după curățare și la calmarea feței. Tonerul este unul dintre produsele care nu ar trebui să lipsească din rutina zilnică, deoarece ajută produsele cosmetice să pătrundă mai ușor în piele. Astfel, următoarea etapă din îngrijirea tenului, respectiv hidratarea, va fi mai ușor de realizat. Când vine vorba de alegerea cremelor pentru față, trebuie să ai în vedere tipul de piele: grasă, uscată, sensibilă, mixtă sau normală.Ultimul pas din rutina de îngrijire a pielii dimineața este protecția solară. Expunerea prelungită la razele ultraviolete poate provoca îmbătrânirea prematură și dezvoltarea unor tipuri de cancer de piele. Drept urmare, înainte cu 30 de minute de a ieși din casă, este indicat să folosești o cremă cu factor de protecție solară (SPF) de cel puțin 30 și cu spectru larg de protecție, pentru a nu lăsa razele UVB și UVA să pătrundă în piele.Rutina de îngrijire a pielii seara nu diferă prea mult de cea de dimineață. Etapa de curățare a tenului cuprinde și demachierea. Astfel, mai întâi folosești apă micelară sau uleiuri demachiante, pentru a înlătura machiajul sau crema de protecție solară, după care cureți în profunzime cu ajutorul unei spume, al unei loțiuni sau al unui gel.Tonifierea și hidratarea tenului sunt pașii finali în rutina de îngrijire dinainte de culcare.Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosește produse cosmetice adecvate nevoilor tenului. Optează pentru ingrediente naturale, care nu irită pielea, și cere sfatul unui dermatolog, dacă nu ești sigur ce să alegi.Printre ingredientele care și-au dovedit eficacitatea în menținerea tenului sănătos se numără Physalis , o plantă bogată în vitamine, cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care ajută la tratarea acneei, precum și la încetinirea procesului de îmbătrânire, bakuchiol, un ingredient natural de îngrijire a pielii, care contribuie la reducerea ridurilor, îmbunătățirea fermității pielii și diminuarea aspectului porilor, dar și niacinamida, o vitamină solubilă în apă, care minimizează porii dilatați, îmbunătățește nuanța pielii, reduce liniile fine și ridurile și redă luminozitatea pielii terne.Dieta este importantă pentru menținerea întregului organism sănătos. Pielea are nevoie de nutrienți pentru a rămâne tânără și pentru a face față factorilor dăunători. De aceea, este recomandat ca dieta zilnică să cuprindă fructe și legume, cu un conținut ridicat de antioxidanți și acizi grași esențiali. Vitaminele A, C și E sunt benefice pentru menținerea sănătății pielii. Totodată, zahărul și gustările de tip fast-food ar trebui eliminate din alimentație.Nu în ultimul rând, somnul este necesar pentru a avea tenul frumos și catifelat. Odihna favorizează regenerarea celulară și producția de colagen. Astfel, pielea își va menține elasticitatea și fermitatea mai mult timp. Specialiștii recomandă între 7 și 9 ore de somn în fiecare noapte, pentru a permite organismului să se refacă după o zi grea.Sursă foto: Freepik