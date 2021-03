Cum sa eviti aspectul de ten gras pe timpul verii

Chiar daca va mai trece o perioada buna inainte sa se instaleze vara, este recomandat sa stii cat mai multe despre felul in care caldura si transpiratia iti pot afecta tenul. In special in aceasta perioada marcata de pandemie si de purtarea mastii ori de cate ori iesi din casa, grija speciala fata de ten este esentiala. Indiferent de conditiile care vor exista in acest an, acorda atentie rutinei de ingrijire pe timp de vara, cand tenul poate incepe sa reactioneze la caldura, transpiratie si soare. Iata cateva sfaturi:Rutina de skin care si produsele folosite pentru machiaj se schimba de la un sezon la altul. Daca pe timp de iarna ai avut nevoie de cat mai multa hidratare si ai putut folosi formule mai grase ale anumitor creme, vara totul este despre lejeritate. Atat la capitolul fashion, cat si pentru ingrijirea pielii, formulele usoare sunt cele mai potrivite. Inlocuieste cremele sau produsele foarte hidratante cu cele matifiante si care inlatura excesul de sebum. In special daca ai tenul mixt sau gras, vara iti poate cauza surprize neplacute cand te astepti mai putin.In ceea ce priveste produsele de make-up , bazeaza-te pe cele care nu incarca tenul si care au chiar protectie SPF sau ingrediente care combat eruptiile acneice. Este recomandat sa optezi pentru cat mai putine produse, deoarece caldura si transpiratia pot bloca porii. De aceea, nu trebuie sa-ti lipseasca nici produsele de curatare in profunzime, chiar daca iarna le-ai folosit cat mai rar.Produsele cu protectie SPF sunt cele mai importante pe timp de vara si nu numai, insa in sezonul cald este important sa nu aplici un strat prea gros de crema, mai ales daca te confrunti cu probleme ale tenului gras. O cantitate cat o lingurita este recomandata de specialistii din beauty pentru a acoperi intreaga fata. O cantitate mai mica de crema te poate chiar ajuta sa reglezi nivelul de sebum de la nivelul tenului. De asemenea, cauta in lista de ingrediente „alcohol denat”, deoarece acest tip de alcool este folosit in produse pentru matifierea tenului.Odata cu caldura si soarele puternic de vara, porii se dilata si mai multe reziduuri prezente in praf si aerul poluat din jur pot invada pielea. Poti trata aspectul porilor cu ajutorul cremelor reci, de preferat tinute la frigider. De asemenea, spala-te pe fata cu apa rece sau foarte putin calduta. In special in zilele caniculare, tenul tau va avea nevoie de un tratament de acest fel. De asemenea, produsele pastrate la temperaturi scazute pot imbunatati aspectul tenului daca suferi de roseata si iritatii. Pastreaza si produsele de curatare la frigider, alaturi de cremele hidratante.Exfolierea joaca un rol important in pastrarea unui aspect sanatos al pielii, dar este posibil ca vara sa fii tentata sa o faci mai des. Exfolierea este recomandata doar o data sau de doua ori pe saptamana. In cazul persoanelor cu ten sensibil si uscat, o singura data este suficient, in vreme ce pentru cele cu ten gras, de doua ori pe saptamana este ideal. Chiar daca aceste produse iti curata tenul de celule moarte si impuritati, daca o faci prea des vei crea un dezechilibru in stratul protector al pielii, care poate chiar declansa producerea unei cantitati mai mari de sebum.