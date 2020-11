Cum sa iti pregatesti pielea pentru iarna

Concomitent cu racirea accentuata a vremii, ne apropiem cu pasi repezi de iarna calendaristica. Sezonul rece vine insa si cu schimbari neplacute ale pielii. Combinatia intre frig, umiditatea atmosferica scazuta, vant si incalzirea artificiala din interioare cauzeaza o uscaciune exagerata a pielii deoarece toti acesti factori accelereaza pierderea apei din piele.Ce putem face eficient in aceasta perioada pentru a ne proteja pielea, aflam de la Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie, in cadrul clinicii Skinmed.Uscaciunea pielii poate varia de la forme usoare cu piele terna, deshidratata si senzatie neplacuta de piele care tine pana la forme severe cu piele fisurata, descuamata, inrosita (eczema) si senzatia de mancarime (prurit).Acesta este un sistem care combina documentarea profesionala pentru tratament cu un instrument sofisticat de scanare a tenului. Practic, el contine o camera foto, controlata de software care ii ajuta pe medici sa faca mai multe fotografii faciale rapid si usor. Adonia vizualizeaza porii, petele pigmentare inclusiv arsurile, ridurile, roseata si leziunile vasculare precum si uniformitatea pielii.Rezultatele obtinute sunt comparate cu cele ale unor persoane de aceeasi varsta, gen si cu acelasi tip de piele. Disponibil in clinica SKINMED, acest sistem sta la baza recomandarilor facute de medicul dermatolog.prima recomandare in acest anotimp.In acest sens, trebuie evitate dusurile/baile cu apa fierbinte, deoarece apa fierbinte indeparteaza filmul lipidic, hidratant al pielii. De asemenea, e bine sa ne obisnuim sa folosim manusi, esarfe/fulare, sosete groase din fibre naturale care acopera si protejeaza de frig. Sistemele de incalzire din interioare usuca aerul grabind pierderea apei din piele, deci putem folosi umidificator in case, mai ales in dormitor pentru a reface umiditatea din aer si pentru a preveni uscarea pielii.In goana noastra dupa confortul termic, e bine sa evitam materiale iritative (lana) si substante chimice iritative (detergenti puternici, parfumati sau care contin substante antibacteriene) pentru ca pot accentua uscarea pielii mai ales la persoane cu dermatita atopica, dermatita xerotica, psoriazis. Iarna putem inlocui cu detergenti si produse casnice mai blande, pentru piele sensibila.sa nu uitam de hidratare!Iarna avem tendinta de a bea mai putina apa in favoarea bauturilor calde (ceai, cacao, cafea) dar nu uitati ca pielea are nevoie de apa si din interior. Dar, hidratarea inseamna si tratarea pielii, aceasta fiind Cea mai buna metoda de a preveni uscarea ei. Pentru aceasta, alegeti cu atentie produse foarte hidratante, de tip ulei in apa (balsam, crema) si aplicati produsele de hidratare imediat dupa spalare, pe pielea umeda, pentru a retine cat mai mult din apa in piele.De asemenea, aplicati produsele de hidratare inainte de culcare pe zonele foarte uscate (maini, picioare), folosind eventual manusi si sosete speciale pentru a mentine hidratarea. Alegeti produse speciale pentru zonele f uscate, create sa corespunda necesitatilor acestor zone: crema de maini, crema de picioare, produse de hidratare pentru buze. Folositi spray de hidratare pentru fata de fiecare data cand simtiti nevoia pe parcursul zilei.Programarile pentru FotoFinder Adonia se pot face atât la sediul Skinmed Clinic, din Piața Alba Iulia nr. 2 (langă Banca Transilvania), la telefon 0786.356.361, fie on-line peSkinmed ClinicAdresa: Piata Alba Iulia nr. 2, BucureștiTelefon: 0786 356 361Website: www.skin-med.ro