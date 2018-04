Cum si cand folosim uleiul de cocos in cosmetica

Din punct de vedere cosmetic, uleiul de cocos este polifațetic. Poate fi aplicat din cap până în picioare pentru a rezolva orice problemă. Uleiul de cocos este considerat unul dintre cele mai nobile uleiuri din domeniul cosmetic și, fiind natural, are și avantajul de a nu conține aditivi chimici, ceea ce nu putem spune despre majoritatea produselor cosmetice convenționale.Bogat în mangan, cupru și seleniu, uleiul de cocos este un foarte bun hidratant. Totodată, hrănește epiderma și zona capilară. Există diferite tipuri de ulei de cocos, dar nu toate sunt la fel. Din acest motiv, atunci când îl achiziționăm trebuie să fim atenți la ce scrie pe etichetă. Uleiul pur extra virgin, extras prin presarea la rece a fructelor de nucă de cocos este cel mai bun.Dacă uleiul de nucă de cocos pe care îl alegem poate fi utilizat la gătit, îl putem folosi pe piele doar dacă aceasta este fără imperfecțiuni.De asemenea, trebuie să ne asigurăm că uleiul de cocos achiziționat nu conține parafină și conservanți, deoarece aceste substanțe sunt potențial alergenice și pot provoca iritații - în special în cazul persoanelor cu pielea sensibilă.Uleiul de cocos fiind comedogenic poate închide porii feței. Totul depinde însă de modul în care este utilizat, de tipul de piele și istoria sa.Studiile indică faptul că uleiul de cocos pur poate fi folosit pentru îngrijirea pielii feței, dar și acest lucru depinde de tipul de piele. Efectele uleiului de cocos asupra tenului variază de la o persoană la alta. Astfel, pentru unele persoane uleiul de cocos este benefic, pentru altele nu.Unele persoane profită de proprietățile hidratante și bacteriene ale uleiului de cocos prin intermediul produselor de curățare sau exfoliante. Acestea evită folosirea cremelor, pentru ca uleiul să nu rămână mult timp pe piele.Există numeroase studii care arată că uleiul de nucă de cocos contribuie la combaterea și prevenirea apariției acneei, deoarece există dovezi ale acțiunii sale emoliente asupra pielii. De asemenea, uleiul de cocos previne ridurile și chiar diminuează petele, accelerând procesul de reînnoire celulară.Uleiul de cocos îl putem folosi în stare pură pentru a ne demachia, hidrata buzele și unghiile. Cea mai bună alegere pentru noi estedin agricultura ecologică.Uleiul de cocos este fabulos. După cum am precizat încă de la început, îl putem folosi din cap până în picioare. Așadar, este foarte bun nu doar pentru piele, ci și pentru păr. Însă nu pentru toate tipurile de păr.Uleiul de cocos poate pătrunde în interiorul firului de păr din cauza dimensiunii sale moleculare scăzute și, de asemenea, deoarece conține acid lauric care are o afinitate ridicată pentru proteinele părului. Studiile arată că uleiul de cocos ajută la reducerea pierderii de proteine ​​din păr atunci când se utilizează înainte de spălarea pe cap sau într-un produs post-spălare. Este un lucru minunat, deoarece proteina este cea care conferă părului forța și structură.Uleiul de cocos este recomandat persoanelor care au păr moale, fin sau mediu gros (în diametru). Capacitățile sale de retenție a proteinelor vor întări firul de păr și vor da volum părului. De asemenea, uleiul de cocos împiedică ruperea părului în timpul pieptănării.Dacă părul este uscat, fragil sau gros (poate fi ondulat sau creț), atunci este mai bine să nu folosim ulei de cocos. Utilizarea repetată a uleiului de cocos poate determina formarea de proteine, făcând parul mai rigid, dur și mai puțin elastic. Cu cât părul va fi mai puțin elastic, cu atât se va rupe mai ușor când îl vom pieptăna. De asemenea, se va încurca mai ușor și va fi lipsit de strălucire. Dacă avem părul uscat și gros și folosim ulei de cocos, părul poate deveni fragil și poate începe să cadă. În acest caz putem înlocui uleiul de cocos cuun ulei presat la rece, neprocesat, care conține polifenoli, antioxidanți, vitamina E. Aceste ulei este versatil și are beneficii pentru tot corpul: față, mâini, păr, corp.Părul uscat, dur, fragil trebuie foarte bine hidratat. Prin urmare, este bine să ne tratăm părul cu hidratante naturale, cum ar fi aloe vera, gel de semințe de in, miere sau glicerină (derivate din plante). De asemenea, putem combina un hidratantele naturale cu diferite uleiuri, cum ar fi ulei de măsline, migdale, susan, avocado sau jojoba, pentru a face o mască de păr hidratantă. Putem folosiAceste tipuri de ulei pot înlocui cu succes uleiul de cocos, îngrijind tenul și pielea datorită proprietăților hidratante.