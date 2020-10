De ce e bine ca cea mai mare investitie sa o faci in tine

Ai tot amanat sa iti cumperi rochia pe care ti-o doreai de mult timp? Ti se pare ca pardesiul cadrilat, in stil frantuzesc, e mult prea scump pentru tine si te-ai multumit cu haina cumparata acum cinci ani, dintr-un outlet? Te vopsesti acasa pentru a economisi bani? Nici nu iti mai aduci aminte cand ai calcat pragul unui salon de cosmetica? Ai avea nevoie de un terapeut mai mult ca oricand, dar vinaniversari si nu mai ai cum sa gestionezi atatea cheltuieli?Stop! E timpul pentru o schimbare, lasa-i pe toti deoparte si devino-ti prietena, iubeste-te mai mult si ai mai multa grija de tine, rasfata-te si repeta-ti zilnic ca tu meriti tot ceea ce e mai bun si mai scump.Daca tu nu ai grija de tine, cum poti avea pretentia de la ceilalti sa-ti arate empatie si afectiune? Iata recomandarile noastre pentru tine!Daca pana acum foloseai in graba doar un strugurel de buze, poate e timpul sa acorzi o mai mare atentie fizicului tau. Nu trebuie sa aluneci de cealalta parte si sa te canalizezi doar pe „artificii”, insa un machiaj bine realizat iti va da, pe langa un strop de stralucire, si o stare de bine si mai multa incredere in atuurile tale. In plus, e deja toamna,-ul e un, iar tenul tau nu va fi la fel de palid daca alegi un fond de ten foarte bun, hidratant. Incepe cu un curs de automachiaj, chiar si online, mai ales ca pretul e unul accesibil in aceasta perioada. Apoi, doar la un click distanta, comanda cosmetice NYX , profesionale si extrem de apreciate de make-up artistii de top. Cu ajutorul acestora si cu ceea ce vei invata la curs, iti vei pune zilnic in evidenta frumusetea, astfel incat sa nu treci neobservata nicaieri. Si in plus, ceea ce este esential este ca tu vei fi mai bine ca niciodata cu tine insati. Ai comandat deja?Daca mereu ramai fara energie in ultima perioada, ai stari persistente de oboseala si mai tot timpul esti trista, nu doar meteosensibilitatea de care esti constienta poate fi cauza. Este posibil sa te pandeasca chiar si o astenie de toamna, iar in organism sa ai carente de minerale si vitamine. Tocmai de aceea, nu ezita sa iti faci analize medicale, sa mergi la cat mai multe investigatii, sa calci cabinetul unui endocrinolog si internist. Daca starile de melancolie nu trec cu una, cu doua, si nu mai vezi nicio placere in ceea ce faci, e indicat sa ai grija si de sanatatea ta emotionala si sa apelezi la un psiholog, macar pentru o evaluare initiala a starii tale.Desigur, cele trei nu se exclud, ci sunt chiar complementare, dar daca nu ai mai mers de mult timp la sala, nu e o idee tocmai buna sa incepi cu toate. Ia totul pe rand, alege ceva ce iti place, nu te forta pana iti intri in forma. Poti alege si sesiuni interactive acasa, pe zoom, mai ales ca multi antrenori fac antrenamente virtuale, iar rezultatele nu sunt cu nimic mai prejos fata de cele fata in fata. Daca nu ai bani pentru acest „moft”, desi nu e deloc asa, caci miscarea e sanatate curata, iar beneficiile ei nu pot fi contestate, poti sa apelezi la antrenamente gratuite, pe care le vei gasi cu ajutorul unor aplicatii sau prin retelele sociale.Sursa foto: unsplash.com