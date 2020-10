De ce pretul unui implant dentar nu ar trebui sa reprezinte un obstacol?

Multi oameni se confrunta cu problema dintilor lipsa, dar nu iau atitudine, deoarece se tem ca tratamentul cu implant dentar ar putea fi foarte costisitor. Din pacate, cu cat asteapta mai mult, cu atat problema se agraveaza, iar pe langa disconfort si aspect inestetic, dantura incompleta poate determina si resorbtia osoasa.De aceea, daca si tu ai unul sau mai multi dinti lipsa, este important sa apelezi la tratamentul cu? Nu atat de mare precum crezi! Intr-adevar, costurile acestui tratament depind de mai multi factori, precum brandul implantului, numarul implanturilor necesare sau tipul coroanei dentare, dar cu cat te vei prezenta mai tarziu la o clinica stomatologica, cu atat pretul va creste, deoarece problema dintilor lipsa se va agrava si osul natural care i-a sustinut se va resorbi, fapt care presupune interventii suplimentare.Iata de ce pretul unui implant dentar nu ar trebui sa reprezinte un impediment:Implanturile dentare pot rezista si o viata intreaga daca sunt bine ingrijite. Este normal ca pretul unui tratament cu implant sa fie mai ridicat decat alte proceduri dentare, deoarece rezistenta lui este indelungata. De aceasta investitie, te vei bucura ani la rand, iar daca vei tine cont de sfaturile medicilor specialisti, vei avea toata viata o dantura completa si functionala.Daca vei alege o clinica stomatologica cu renume, pretul unui implant dentar poate fi extrem de avantajos. De exemplu, in aceasta perioada, pevei gasi oferte speciale la doua tipuri de implanturi:produs de Cowellmedi Corporation, cel mai mare producator de implanturi dentare din Korea de Sud – 1845 de Lei, pret redus de la 2050 de Lei.un producator german cu peste 40 de ani experienta – 2151 de Lei, pret redus de la 2390 de Lei.Asadar, in cazul in care vei opta pentru o clinica profesionista, vei beneficia de cel mai bun raport calitate-pret, iar astfel iti vei recupera zambetul de altadata!Chiar daca nu detii in acest moment suma de bani necesara pentru tratamentul cu implant dentar, acest fapt nu trebuie sa te ingrijoreze, deoarece ai posibilitatea sa il platesti in rate. Alege o clinica de top, asa cum este Dental Excellence, si vei putea achita in rate pretul tratamentului de care ai nevoie.Vei discuta cu medicul specialist la prima sedinta despre valoarea ratelor lunare si despre data la care va trebui sa le platesti, iar apoi te vei bucura de cele mai bune solutii pentru problemele dentare cu care te confrunti.In cazul in care planul de tratament cuprinde mai multe proceduri, vei beneficia de sprijinul unui consultant financiar care te va ajuta sa alegi cea mai buna finantare, in functie de veniturile tale lunare.La o clinica profesionista, exista intotdeauna solutii pentru problemele tale. Investeste in sanatatea ta orala si vei fi cu zambetul pe buze mereu! Programeaza-te la acest cabinet stomatologic renumit si discuta cu un medic specialist despre problemele dentare pe care le ai. Vei beneficia de tratamente excelente la preturi accesibile!