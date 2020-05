Estetica Dentara - cum ajungi sa ai zambet de Hollywood?

Cand auzim termenul „estetica dentara”, ne gandim imediat la albirea dintilor. Dar estetica dentara este mai mult de atat si ofera raspunsuri la toate intrebarile legate de o dantura perfecta: albirea dentara, indreptarea unor dinti, mascarea dintilor fisurati sau prea scurti, acoperirea spatiilor dintre dinti.Astfel, estetica dentara consta in doua principale tipuri de interventii: albirea dentara si corectarea defectelor sau formei dintilor. Prin urmare, interventiile sunt si ele variate: albire dentara cu laser, coroane dentare, fatete dentare, aparate dentare, inlay sau onlay.In cele ce urmeaza, iti vom prezenta ce interventie stomatologica este potrivita pentru fiecare problema.Albirea dintilor este practicata in cazul persoanelor care audin cauza cafelei, a vinului, a fumatului, a bauturilor carbogazoase, cat si din cauza administrarii anumitor medicamente. Tratamentul de albire dentara cu laser este mai eficient decat tratamentul de albire clasic sidentara fata de albirea cu lampa sau gutiere.Dantura, iar perioada deeste intre. Inainte de a se efectua albirea dentara cu laser este obligatorie o sedinta de(detartraj cu ultrasunete, periajul profesional al dintilor, air-flow dentar).Cand avem undin cauza unui tratament de canal, se poate efectua oin cabinetul stomatologic, numita si. Procedura consta in introducerea unui gel de albit in camera pulpara (acolo unde a fost prezent inainte nervul), urmata ulterior de o sigilare provizorie.Albirea dentara profesionala, realizata in cabinetul stomatologic, nu provoaca sensibilitate dentara si nu pune in pericol sanatatea orala sau generala a pacientilor.Totusi,, prin albirea profesionala a dintilor nu se obtine un rezultat perfect. Atunci cand dintii au culoarea gri-maronie din interior, fie din cauza devitalizarii dintelui, fie din cauze genetice ori biologice (administrarii unor medicamente), albirea cu laser nu este suficienta. In aceste cazuri,unui zambet de vedeta. Fatetele dentare sunt indicate persoanelor care isi doresc sa aiba un, in cazul in care dintii sunt prea scurti sau fisurati si se doreste alinierea cu restul dintilor. De asemenea, fatetele dentare reprezinta solutia unui zambet luminos, atunci candsau sunt sever patati la exterior.Exista doua principale tipuri de fatete dentare:sauIn mod traditional, veneers sunt fabricate din ceramica si este nevoie de o slefuire a dintilor inainte de a le lipi. Fatetele Veneers din ceramica fac ca dintii sa para mai albi si mai drepti. Sunt lipite permanent de dinti.Sunt rezistente la colorare sau patare. Sunt ideale pentru dintii patati sever, pentru dintii rupti sau ciobiti, pentru dintii mai scurti sau mai mici si pentru dintii cu forme neobisnuite.Veneers sunt aplicate intr-un proces cu mai multe etape. Dupa un consult, stomatologul va slefui suprafata dintilor, dar nu mai mult de 1 mm, pentru a-i pregati pentru aplicarea fatetelor. Tehnicianul dentar va fabrica in 2-4 saptamani un set personalizat de fatete dentare Veneers din ceramica, pe baza matritei pusa la dispozitie de stomatolog. Odata ce fatetele Veneers se intorc din laborator, dentistul va cimenta fatetele pe dintii pregatiti folosind un adeziv special.Fatetele dentare Veneers au o durata de viata medie de 8 - 10 ani, dar pot rezista cu o ingrijire adecvata chiar si pana la 20 de ani.Fatetele dentare Lumineerssunt mai subtiri si mai rapid de aplicat decat cele clasice. Nu necesita operatii speciale sau o pregatire inainte de aplicarea lor pe dinti si de aceea sunt si adesea denumite fatate dentare „no prep” (fara pregatire). Lumineers sunt mai subtiri decat Veneers, asa ca nu mai este nevoie de slefuirea dintilor.In loc de ceramica, sunt confectionate din laminat foarte subtire. Lumineers sunt mai subtiri si un pic mai transparente decat fatetele Veneers /clasice din ceramica, ceea ce confera danturii un aspect mai natural.Fatetele Lumineers personalizate se realizeaza in aproximativ 2 - 4 saptamani. Spre deosebire de Veneers, fatetele dentare Lumineers sunt semipermanente. Dupa aplicare, acestea pot fi indepartate fara a crea probleme.Au o durata de viata putin mai scazuta decat Veneers.Avantajul lor principal este faptul ca sunt mult mai subtiri decat Veneers, dar atunci cand dintii sunt grav patati sau deterioritati, s-ar putea sa nu fie la fel de eficiente in mascarea acestor defecte.Fatetele imbunatatesc estetica unui dinte, dar nu si rezistenta acestuia. Fatetele dentare reprezinta un tratament minim invaziv, cu rol pur estetic.dentara are rolulfunctionalitatii unui dinte si al cresteriiacestuia. Coroana imbraca in totalitate dintele, in timp ce fateta este aplicata doar pe latura frontala a dintelui.Fatetele sunt mai subtiri decat coroanele dentare. Fatetele Lumineers nu necesita slefuire, in timp ce Veneers necesita o slefuire superficiala. Insa, pentru aplicarea unei coroane se slefuieste mai mult din dinte.Un dinte caruia i s-a scos nervul devine mai casant si se poate. Astfel, in acest caz se opteaza pentru o coroana dentara care imbraca dintele tratat pentru a imbunatati rezistenta dintelui, dar si pentru a-i imbunatati aspectul.Coroana dentara mai are un dublu rol (estetica si restaurare) atunci cand in urma unui accident uneste. Daca dintele este doar, se poate opta pentru o fateta.De asemenea, coroana dentara se monteaza si pentru un dinte caruia i-a fost tratata o carie mare si are riscul de a se macina sau fractura, in acest caz avand strict rol de reconstructie.O dantura frumoasa implica dinti aliniati pe arcada si drepti. Atunci cand dintii sunt inghesuiti sau strambi, este nevoie de purtarea unui aparat dentar. Adultii prefera adesea aparatele dentare invizibile, din ratiuni estetice.sunt probabil cel mai simplu mod de a corecta pozitia dintilor, fie ca sunt inghesuiti sau prezinta spatii mari intre ei.Aparatele dentare invizibile Modern Clear sunt fabricate in Germania si se realizeaza pe baza unei simulari 3D. Acestea aplica o presiune asupra dintilor, mutandu-i usor inspre pozitia dorita. Realizarea personalizata a aparatului invizibil implica o atentie sporita la detalii si o preciza ridicata, astfel incat dintii care sunt amplasati corect sa isi pastreze pozitia, iar cei care sunt strambi sa fie „dirijati” corect.Aparatul dentar invizbil Modern Clear are forma unei gutiere transparente. In functie de severitatea cazului, tratamentul poate varia de la 6 luni pana la 2 ani.In urma unui consult de specialitate la medicul stomatolog, vei afla ce optiuni ai pentru un zambet de vedeta. Vei afla daca albirea dentara cu laser este suficienta pentru a obtine nuanta de alb dorita, daca ai nevoie de o coroana dentara sau de o fateta dentara pentru dintii tociti sau ciobiti, vei afla care sunt optiunile potrivite pentru a indrepta dintii inghesuiti.Vei primi un plan de tratament personalizat, cu etapele de parcurs, durata de timp si preturile pentru fiecare etapa.Medicii stomatologi au datoria sa recomande in primul rand o dantura sanatoasa si apoi una perfecta. Un medic stomatolog bun iti va explica in detaliu care sunt avantajele si dezavantajele fiecarei optiuni, dar si care sunt riscurile.Albirea dentara practicata in exces poate conduce la sensibilitate dentara sau la inflamatii gingivale, iar un medic bun are datoria sa analizeze istoricul pacientului si sa ofere recomandari in consecinta.Vedem uneori persoane care au dinti mult prea grosi, din cauza unor lucrari dentare realizate in graba. Atentia la detalii si precizia sunt alte doua criterii de care trebuie sa tineti cont atunci cand alegeti medicul stomatolog.Sunt persoane care au dezvoltat hipersensibilitate dentara in urma aplicarii fatetelor dentare. Un medic stomatolog bun analizeaza nivelul sensibilitatii dentare al pacientului si recomanda fatete care nu necesita slefuirea dintilor, pentru a nu creste nivelul sensibilitatii.Pretul nu este cel mai important criteriu atunci cand alegi medicul la care sa apelezi pentru o interventie de estetica dentara. Sa previi o problema sau sa beneficiezi de un tratament stomatologic perfect din prima este mai ieftin decat sa repari.O dantura perfecta poate implica mai multe interventii - albirea dintilor cu laser, coroane dentare, fatete dentare, aparat dentar – deci ideal ar fi sa apelezi la o clinica stomatologica cu o echipa multidisciplinara, pentru a primi un tratament personalizat si integrat. 