Happy Hours Salon, 15 ani de frumusete la cele mai inalte standarde

Chiar daca nu sunt atat de dese pe cat mi-as dori, vizitele la saloanele si clinicile de infrumusetare sunt o regula. Nu trece luna sa nu ma pun la curent cu ceea ce este nou in materie de infrumusetare si ingrijire corporala si faciala. La Happy Hours ajung cel putin de doua ori pe luna pentru tratamentul miraculos de hidratare intensa a parului. Blondul este foarte dificil, iar parul decolorat necesita cea mai delicata ingriire. Pe langa tratmentele non-invazive la care recurg pentru hidratarea tenului si tratarea imperfectiunilor pielii la salon, vreau sa-i multumesc si medicului meu estetician, Dr. Rachad, la a carei clinica ajung o data sau cel mult de doua ori pe an, pentru autorul pretios pe care mi-l ofera in lupta cu timpul.





Vineri, 19 septembrie, Salon Happy Hours a implinit 15 ani de la infiintare. 15 ani in care s-a dedicat exclusiv frumusetii si feminitatii. Echipa Happy Hours este una formata din specialisti si profesionisti care isi dezvolta incontinuu abilitatile, astfel incat sa ofere cele mai bune servicii clientilor.La petrecerea fastuoasa, care a marcat cei 15 ani de activitate, au participat invitati de exceptie. Vedeta serii a fost creatoarea de moda Sonia Trifan, care a ales tratamentul de hidratare intensa Happy Hours, realizat cu masca LED, celebra printre vedetele de la Hollywood. Aceasta masca are numeroase beneficii pentru ten si este cea mai moderna tehnica de tratament pentru tenul deshidratat, cel cu probleme, in special cel acneic. Intrebata cum reusete sa se mentina tanara si frumoasa, Sonia Trifan ne-a explicat cata importanta acorda ingrijirii:”, ne-a declarat cu dezinvoltura celebra designerita.Pe Sonia Trifan o puteti intalni atat la saloanele/clinicile de infrumusetare, cat si la showroom-ul ei unde, impreuna cu sotul ei - Andrei Neagoe, fotbalist la Steua - expune creatiile proprii rochii de seara si costume barbatesti. Printre invitatii Salonului Happy Hours s-a aflat si Ana Maria Cazan, "Cea mai frumoasa fata de la Exatlon". Cu aceasta ocazie ea a ales serviciile de exceptie de la Happy Hours Salon.Odata cu implinirea a 15 ani de activitate, Salon Happy Hours a lansat si un nou serviciu: epilarea definitiva cu laser.Inca din 2005, oferim frumusete alaturi de o echipa devotata si dornica de noi provocari stilistice. In spatele conceptului Happy Hours se afla secretul frumusetii: FERICIREA. Regaseste-te in salonul nostru pentru cateva ore! Pentru orele tale de relaxare, frumusete, fericire.