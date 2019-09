Hidratarea este baza unui ten luminos! Urmareste Caravana WATER POWER by SEPHORA prin tara!

Secretul unui ten luminos este hidratarea. Prin Caravana WATER POWER by SEPHORA sunt aduse în atenția celor care își doresc o piele radiantă o serie de produse coreene cu formule unice, inovatoare, care întăresc și mențin hidratarea pe tot parcusul zilei. Fie că vorbim despre serumuri și creme de hidratare de zi sau măști de noapte pentru ochi, pentru buze sau pentru întreaga față, toate vin în întâmpinarea problemelor tenului: sensibilitatea pielii, linii fine, aspect tern, lipsit de strălucire, culoarea și structura neuniformă a pielii.Calendarul Caravanei WATER POWER by SEPHORA cuprinde activări în centre comericale în cinci orașe:- 13 septembrie – București (Promenada Mall)- 15 septembrie – Constanța (City Park Mall)- 17 septembrie – Cluj (Polus Cluj)- 18 septembrie – Timișoara (Shopping City Timișoara)- 20 septembrie – Iași (Palas Iași)SEPHORA a pregătit o serie de surprize pentru toți cei care își doresc să testeze aceste produse și să pătrundă câteva momente într-o oază de hidratare și relaxare.Formula hidratantă conferă buzelor un aport de minerale și acid hialuronic formând o peliculă protectoare care menține hidratarea pe tot parcusul nopții. Vitamina C, antioxidanții și extractele din căpșuni, zmeură, coacăze și merișor ajută la eliminarea celulelor moarte, buzele devenind netede și catifelate.Crema hidratantă LANEIGE ce conține apă cu minerale ionizate, un amestesc de minerale esențiale precum zinc, potasiu, calciu, magneziu, mangan și sodiu care ajută la menținerea unui nivel de hidratare ridicat este soluția perfectă pentru tenul uscat cu aspect tern, culoare și textură neuniforme.Crema Cicapair calmează pielea iritată și inflamația. Formula conține planta cameleon, coada șoricelului, minerale, sodiu, potasiu, calciu și magneziu care întăresc hidratarea și revigorează pielea obosită.Gelul pentru curățarea feței se transformă într-o spumă fină la contactul cu apa, elimină impuritățile și machiajul cu ajutorul bulelor fine. Gelul conține o formulă super-hidradantă oferind tenului hidratare, luminozitate și un aspect neted și catifelat.***Lansată în Franța, în 1970, rețeaua de magazine Sephora a devenit din 1977 parte a Moet Hennessy Louis Vuitton Group (LVMH Group), cel mai mare grup de lux la nivel mondial. Cu o tradiție de peste 45 de ani pe piață, Sephora oferă conceptul unic al unui spațiu dedicat frumuseții, locul unde vei găsi cele mai variate branduri, de la cele clasice, la cele mai renumite, exclusive sau în trend.Astăzi, Spehora are mai mult de 600 de magazine în Europa și aproximativ 1900 de magazine la nivel internațional, prezente în 29 de țări din întreaga lume. În România, Sephora este prezentă pe piață din aprilie 2007.