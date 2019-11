Ingrijirea pielii sensibile cu Roge Cavailles si primul sapun cu surgras

Comparativ cu pielea normala, cea sensibila are nevoie de o grija suplimentara, de protectie si calmare, iar acest aspect nu ar trebui ignorat in niciun moment.Agresiunile zilnice la care este supusa, atat cele climatice, cat si surfactantii si apa dura ii afecteaza bariera naturala protectoare. Rezultatul este o piele „care tine”, uscata si cu o senzatie continua de disconfort.Pentru a veni in intampinarea nevoilor persoanelor care se confrunta cu astfel de simptome, Roge Cavailles a inventat „surgras” -, pe care l-a introdus in mai multe produse de curatare, primul fiind sapunul emolient Surgras.De-a lungul a aproape 100 de ani, Roge Cavailles a continuat sa dezvolte produse speciale pentru a proteja si a ingriji pielea sensibila, acoperind in acelasi timp o gama tot mai mare de nevoi.Astfel, Active Surgras este un produs exclusiv descoperit in urma cercetarilor realizate de catre Roge Cavailles. Principalul sau beneficiu este acela ca ajuta la repararea barierei naturale a pielii intr-un mod complet nou, datorita ingredientului activ – Uleiul de masline Surgras. Dupa aplicarea produselor care contin surgras, pielea ramane catifelata si cu o senzatie de confort. Mai mult decat atat, aceasta este puternic protejata de agresiunile externe intalnite tot mai des in aceasta perioada – vant, aer rece si frig.Inca de la inceput, principalul obiectiv al brandului Roge Cavailles a fost acela de a dezvolta produse de curatare si de ingrijire pentru diferite tipuri de piele. Astfel, in 1924 a fost dezvoltat, recunoscut pentru numeroasele sale proprietati.Datorita unei formule imbogatite cu ingrediente emoliente, sapunul ajuta la mentinerea hidratarii naturale a pielii si o protejeaza impotriva agresiunilor externe. Hipoalergenic, fara coloranti, fara conservanti si supus unui test clinic de catre dermatologi, poate fi utilizat in deplina siguranta de intreaga familie. De la copii, adolescenti, adulti sau varstnici, fiecare persoana se poate bucura de o curatare delicata si placuta a pielii – atat a fetei, cat si a corpului.