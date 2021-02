IRIS, device-ul anti-age care face furori la Hollywood si pe care trebuie sa il ai si tu

All eyes on them: este știut faptul că frumusețea și tinerețea nu au preț atunci când ești milionar și nici o cheltuială, oricât de exagerată ar părea publicului larg, nu stă în calea dintre o vedetă de la Hollywood și un ten perfect. De aceea, atunci când aflăm de câte o procedură celebră dar democratică, ne bucurăm să o impărtășim cu voi.Este cu atât mai reconfortant să descoperim că secretul pentru o privire frumoasă și odihnită se află într-un device accesibil de la FOREO, mai ales atunci când ne este prezentat de însăși Paris Hilton. Dispozitivul inteligent IRIS de la FOREO este preferatul vedetei pentru a scăpa de pungile de sub ochi și a-și menține zona ochilor proaspătă și seducătoare.La revedere proceduri dureroase și fillere! IRIS eye massager de la FOREO folosește tehnologia T-Sonic pentru a reduce vizibil cearcănele, pungile de sub ochi și ridurile. În plus, câteva secunde de masaj îmbunătățesc absorbția substanțelor active din crema sau serumul tău pentru zona ochilor. Este cu siguranță cea mai plăcută beauty news din acest sezon!Cu un design excelent, câștigător al multor premii de beauty si perfect pentru a-l lua cu tine oriunde, IRIS este alegerea câștigătoare pentru un look odihnit și o piele catifelată in zona ochilor.Descoperă IRIS de la FOREO pesi in