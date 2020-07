Laserele medicale, solutia terapeutica pentru multe dintre afectiunile dermatologice, dar si estetice!

Laserul

SOPRANO TITANIUM, regele laserelor

Trăim într-o perioadă propice dezvoltării rapide a tehnologiilor medicale şi e necesar să fim la curent cu tot ceea ce apare nou în domeniul sănătăţii / frumuseţii. In felul acesta, vom putea accesa la momentul potrivit exact ceea ce ni se potriveşte şi ceea ce ne aduce beneficii. Sănătatea înseamnă o stare de bine şi încredere în sine. Cele mai moderne terapii laser aduc tehnologie şi eficienţă în afecţiunile vasculare, acnee, epilare sau în îndepărtarea ridurilor. Laserul tratează şi întinereşte, este soluţia de tratament cea mai modernă, cu eficienţa cea mai sporită, care ne scapă de injecţii sau bisturiu într-o gamă largă de afecţiuni şi din zona estetică.Despre cele mai eficiente lasere ale momentului, ne vorbeste doctor, specialist in cadrul, cea mai prestigioasa clinica de dermatoestetica din Europa de Est.Inca ne confruntam cu un numar crescut de cazuri grave, atat in randul adolescentilor, cat si al adultilor. Peste 75% dintre cazuri sunt adolescenti cu forme severe, inflamatorii de acnee. Ritmul de viata si alimentatia dezordonata si nesanatoasa agraveaza aceasta patologie, ale carei consecinte le reversam cu greutate., specialist in cadrul: “.”, precizeaza ea.ne explica in continuare ce tipuri de lasere exista pe piata si care sunt indicatiile pentru fiecare.Acest laser diminueaza flora de tip Propionibacterium acnes prin alterarea membranei celulare bacteriene. Se reduce, de asemenea, activitatea glandelor sebacee, care secreta sebum in cantitate mai mica, mai fluid. In acelasi timp, el provoaca o reactie de vindecare, cu sinteza de colagen si elastina, corectand cicatricile postacnee. Lungimea de unda utilizata in aceasta este dedicata actiunii asupra glandei sebacee cu reorganizarea epidermului si drenajul acesteia, reducerea secretiei de sebum si efect antiinflamator. Procedurile nu sunt dureroase, iar pacientul se poate intoarce la activitatile zilnice pentru ca pielea nu a fost afectata si nu are nevoie de o perioada de vindecare.Semnele rosii sunt tratate cu ajutorul laserelor de tip vascular, cu o lungime de unda dedicate absorbtiei la nivelul microvascularizatiei precum, Vbeam Pulsed Dye Laser . Acesta este un laser care nu are efecte adverse, nu „iradiaza”, nu provoaca arsuri. Este folosit de peste 15 ani in tratarea diferitelor afectiuni vasculare, insa tehnologia actuala si modelele mult imbunatatite ofera eficacitate si siguranta pentru tratamentele diferitelor afectiuni, cum ar fi rozaceea.Procedura nu necesita pregatirea anterioara a pacientului, provoaca doar cu un mic disconfort local sau o usoara senzatie de caldura. Restrictiile ulterioare sunt limitate si se rezuma la cel mult 1-2 zile post tratament.Semnele reziduale ale cicatricilor sunt corectate cu ajutorul laserelor de rejuvenare precum Clearlift sau laserele ablative precum laserul CO2 Laserele de remodelare sunt inductori ai proceselor noastre fiziologice, cu activare celulara, dar fara a induce suferinta si recuperare in tegumentul de suprafata. Nu exista timp de recuperare, pielea nu se inroseste sau exfoliaza si poate fi facut in pauza de pranz! Laserele ablative asociaza efectul termic stimulator cu minima ablatie, pentru acestea existand un timp de recuperare de 5-6 zile in care pielea este rosie si se va exfolia. Este de preferat pentru cicatricile profunde.Epilarea definitivă cu laser este cea mai răspandită procedură de estetică. Intr-adevăr, laserul este şi soluția de lungă durată pentru îndepărtarea părului nedorit. Epilarea laser definitivă trebuie efectuată într-o clinică dermatologică, deoarece acest aparat este unul medical, din punctul de vedere al tehnologiei folosite.este tehnologia laser de ultimă generație, top la nivel mondial, cu cea mai mare eficiență pentru îndepărtarea pilozității. Niciun alt laser de pe piata nu atinge performantele acestui laser-rege!combină trei lungimi de undă diferite și este eficient pentru toate tipurile de piele, toate tipurile de pilozitate și pe tot parcursul anului, putand fi utilizate chiar și pentru pielea bronzată în maximă siguranță. Procedurile sunt rapide, uşoare, lipsite de durere şi confortabile pentru pacient, asigurând cele mai bune rezultate clinice. Ceea ce aduce nou Titanium este un aplicator quatro (4 cm) cu eficientizarea în timp a acestui tratament (durata fiind acum înjumătățită) și optimizarea mecanismului de răcire (gratie caruia tratamentul este lipsit de orice urma de durere).Tehnologiile laser în permanentă expansiune au reprezentat o piatră de temelie în dermatologia clasică, dar și estetică. Doar cu ajutorul acestora reușim a trata unele afecțiuni, a corecta și controla probleme care pană acum nu aveau soluție, în deplină siguranță pentru pacient. La clinica, sănătatea este o stare de bine pe care acum reușim să o menținem în timp!