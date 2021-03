Manusa Nude - cea mai noua provocare pentru o piele imaculata, mai stralucitoare ca niciodata!

!!! Q&A

Dacă ai experimentat celebrele băi turcești, ai devenit, cu siguranță, dependentă de magia acestei experiențe. Azi nu mai trebuie să călătorești pentru a gusta din beneficiile unui hammam. Azi, cu mănușa Nude, poți aduce hammamul la tine acasă! Asemenea mănușilor folosite în ritualul de curățare și înfrumusețare specific turcesc și spre deosebire de alți exfolianți corporali, mănușa Nude în două variante – pentru față și pentru corp - este realizată din fibre naturale de mătase, ce ajută la îndepărtarea eficientă și delicată a celulelor moarte de pe suprafața pielii și o face mai strălucitoare ca niciodată.Mănușa Nude este creată din materiale naturale, prelucrate cu grijă după cele mai înalte standarde ale inginerilor textili de top din Turcia, printr-o tehnică specială, unică.Baia turcească tip Hammam este un ritual ancestral de înfrumusețare și curățare a corpului. Acest ritual este unul dintre cele mai simple și plăcute metode prin care poți să îți răsfeți trupul și mintea, fiind dovedit că acesta ajută la detoxifierea organismului, înfrumusețarea pielii și reducerea stresului, oferind o experiență unică pentru minte și corp.Mănușa exfoliantă Nude îți oferă un moment de terapie pentru pielea ta, lăsându-ți pielea vizibil mai catifelată încă de la prima utilizare. Mănușa exfoliantă Nude te va ajuta să obții o piele netedă și radiantă prin eliminarea pielii moarte de pe corp și față. De asemenea te ajută să scapi de petele restante în urma aplicării autobronzantului, reduce vergeturile și punctele negre.- Exfoliază și curăță delicat pielea în profunzime- Îmbunătățește aspectul cicatricilor și al vergeturilor- Îmbunătățește circulația sangelui- Pielea uscată devine mai netedă și mai catifelată- Elimină autobronzantul / petele restante- Curăță tenul și îi oferă strălucire- Ajută în lupta împotriva acneei și a punctelor negre- Are ca scop reducerea aspectului de hiperpigmentare și de micșorare a porilor dilatați- Îmbunătățește textura și senzația de curat a pielii- Stimulează producerea de colagen și elastină- Ajută la eliminarea și prevenirea creșterii sub piele a firelor de păr- Lasă corpul energizat și revigorat- 100% din mătase naturalăPentru a nu risca să îți deshidratezi pielea și să afectezi secrețiile de uleiuri naturale ale pielii, îți recomandăm să folosești mănușa Nude o dată pe săptămână.Pentru o igienă corespunzătoare, specialiștii din domeniul sănătății îți recomandă înlocuirea mănușii o dată la 6-8 săptămâni.Deoarece pielea este foarte sensibilă în acea perioadă, pentru a nu vă irita pielea, vă recomandăm să nu vă exfoliați. După ce pielea se calmează și roșeața cauzată de arsurile solare dispare, vă recomandăm să folosiți mănușa Nude atat cat cea de fata, cat si cea pentru corp, pentru a îndepărta pielea uscată, descuamată cauzată de expunerea la soare.Mănușa Nude este creată din materiale naturale, prelucrate cu grijă după cele mai înalte standarde ale inginerilor textili de top din Turcia. Tehnica unică, utilizată pentru a țese mătasea, este unul dintre secretele uimitoare ale mănușii. Pe lângă faptul că prin mișcări simple îți poți exfolia cu ușurință pielea, în același timp îți stimulezi mușchii și circulația sângelui.Fața are nevoie de o îngrijire și de o igienă speciale, motiv pentru care atât noi, cât și specialiștii din domeniul sănătății, nu recomandăm folosirea mănușii de corp pentru față și nici invers.Încă de la prima utilizare veți observa că pielea devine mai netedă și mai catifelată. În funcție de tipul de piele, vei observa exfolierea pielii moarte sau îndepărtarea autobronzantului. Diminuarea aspectului vergeturilor și al cicatricilor poate fi vizibilă după 1-2 luni de folosire (4-6 utilizări).Nu. Mănușa funcționează prin frecare, pe pielea umedă, motiv pentru care înainte de folosire asigură-te că substanțe precum săpun/gel de duș/ulei nu sunt prezente pe corp. De asemenea, îți recomandăm să nu folosești mănușa sub apă. După folosirea mănușii, sunt recomandate creme/uleiuri/balsamuri pentru hidratarea optimă a pielii.Sigur. În cele mai multe cazuri exfolierea și îndepărtarea autobronzantului sunt vizibile. Atunci când pielea este umedă și suficient de moale se vor obține cele mai bune rezultate în exfolierea cu mănușa Nude.Clătește bine cu apă caldă mănușa Nude. Las-o la uscat într-un loc curat și uscat. A nu se spăla la mașina de spălat!