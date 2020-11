Masca pentru fata cu bicarbonat: trucul ieftin pentru un ten fara cusur

Bicarbonatul de sodiu nu se foloseste doar in bucatarie, la prepararea prajiturilor sau in produsele de curatenie. Aceasta substanta cu multiple utilizari este o baza geniala si pentru mastile tale de fata.Noi am descoperit la DivaHair cateva idei extraordinare de. Fie ca vrei sa cureti tenul in profunzime sau te lupti cu ridurile, avem pentru tine cel putin o recomandare care va functiona!Bicarbonatul de sodiu are proprietati antiinflamatorii si antibacteriene, asa ca este ideal pentru curatarea tenului, pentru eliminarea punctelor negre, dar si pentru prevenirea acneei.Un alt atu esential al bicarbonatului de sodiu este reprezentat de faptul ca poate fi asociat cu multiple alte ingrediente, pentru a obtine efecte de infrumusetare. Astfel, bicarbonatul poate aparea in masti pentru ten gras, uscat, normal sau chiar pentru prevenirea imbatranirii. Nu e asa ca acum il privesti cu mai mult drag?E suficient sa ai prin casa un pliculet cu bicarbonat de sodiu ca sa iti rasfeti tenul instant. Nu iti mai trebuie decat apa pentru o masca de curatare, exfoliere si improspatare imediata a tenului.Ai nevoie de o lingurita de apa si de una de bicarbonat de sodiu. Amesteca pana ce vei obtine o pasta pe care o vei aplica pe fata. Dupa 10 minute, clateste cu apa calda si tamponeaza cu un prosop. Specialistii te indeamna sa nu folosesti insa masca mai des de doua ori pe luna si sa o eviti daca ai piele sensibila.Bicarbonatul in sine poate usca fata, dar un pic de miere rezolva situatia. Mierea este un umectant, ceea ce inseamna ca atrage umiditatea din jur si hidrateaza astfel tenul. Amesteca o jumatate de lingurita de bicarbonat cu o lingurita de miere. Pasta astfel formata va fi intinsa pe fata si lasata sa se usuce. Dupa ce ai clatit-o, hidrateaza tenul cu o crema sau un serum.Daca scopul tau este sa echilibrezi productia de sebum si sa detoxifici pielea, apeleaza la lamaie, cu proprietati antibacteriene. Pastreaza mierea, ca sa retii si un pic de hidratare in aceasta formula.Ai nevoie de sucul de la o jumatate de lamaie, 1-2 linguri de bicarbonat de sodiu si o lingurita de miere, de preferinta organica. Amesteca cele trei ingrediente si aplica apoi pasta pe fata. Poti sa personalizezi compozitia daca ti se prea ca e prea densa, adaugand apa sau bicarbonat, daca pasta e prea subtire. Dupa ce ai lasat-o sa actioneze timp de 5-15 minute, curat-o cu apa calda si aplica crema ta preferata.Uleiul de cocos este unul dintre ingredientele nelipsite din rutina noastra de frumusete, si pe buna dreptate. E un demachiant excelent, dar este folosit si pentru proprietatile sale hidratante, regeneratoare si antirid.Aceasta masca este usor de preparat si foarte eficienta, adresandu-se tuturor tipurilor de ten. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci intr-un bol o lingurita de ulei de cocos si una de bicarbonat de sodiu, formand o pasta pe care sa o aplici pe ten. Maseaza si apoi asteapta 5-10 minute inainte de a o clati cu apa calda. Incheie cu un jet de apa rece care sa inchida porii si sa iti tonifice pielea, iar tenul tau va straluci.Daca te preocupa imbatranirea tenului, remediul se afla in ceasca ta de ceai. Ceaiul verde e plin de antioxidanti cu proprietati anti-age, asa ca reprezinta un ingredient gata sa lupte atat cu primele riduri, dar si cu liniile profunde.De data aceasta, amesteca o lingurita de ceai verde cu una de bicarbonat de sodiu. Aplica pasta pe fata si lasa sa actioneze timp de 5 minute. Dupa ce o vei clati cu apa calda, vei observa ca tenul e mai proaspat si mai neted.Masca de fata cu bicarbonat este secretul femeilor cu ten frumos din cele mai vechi timpuri. Din cand in cand, inlocuieste produsele din comert cu remedii naturale pentru rezultate pe masura. Nu folosi insa prea des acest ingredient deoarece poate fi agresiv pentru piele, mai ales daca ai ten sensibil.