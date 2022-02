Nu mai cauta in zadar un salon! Gasesti prin Stailer rapid si simplu!

Urmeaza o petrecere surpriza, o zi onomastica sau pur si simplu o petrecere planuita de prieteni. Ar fi cazul de un refresh pentru lookul tau. Astfel de momente sunt speciale, sunt cele care iti creeaza amintiri, ce raman o viata. Eviti sa se vada radacina parului crescuta, doresti un pensat, poate chiar make-up profesional si coafat in ziua cu pricina.Stim cu totii cum se intampla in cazul clasic cand va programati la salon. Sunati, insistati telefonic pana cand reusiti sa gasiti pe cineva disponibil la receptie, sa va raspunda. Uneori mai trebuie sa faceti si un compromis, caci nu este loc liber la salon fix atunci cand va doriti. Dar iata ca acum exista o alternativa. O programare coafor cu Stailer nu a fost nicicand mai simpla!Te-ai gandit vreodata cat timp pierzi sa cauti un salon? Sa suni si sa te programezi? Si de fiecare data cand ai nevoie de un alt serviciu cauti inca un salon. Incerci multe dintre ele, pierzi sirul cu cele noi ori ramai la o singura varianta. Mergi la acelasi salon mereu si mereu, din comoditate. Ei bine acum poate fi altfel. Te programezi prin Stailer mai simplu si mai rapid ca oricand, nu mai este necesar sa suni. Totul se intampla online.Stailer este o platforma si implicit o aplicatie dedicata. Iar pentru aceasta din urma, instaleaza si aplicatia Stailer pe care o vei gasi disponibila gratuit, in App Store, App Gallery sau Magazin Play. Totul se intampla repede, insa graba nu strica treaba aici. Un cont creat dureaza cateva minute sau poti alege sa te conectezi direct cu datele contului de Facebook.Sa cauti un salon din orasul tau este atat de simplu. Poti cauta direct dupa nume sau dupa stilist ori poti seta: data, ora dorita, orasul tau si serviciul de care esti interesat. Filtrul din pagina sau aplicatie iti selecteaza doar acele optiuni ce corespund 100% cu preferintele tale. Iar de aici, decizia iti apartine. Ai insa toate detaliile necesare pentru a te hotari si anume: cum arata salonul, ce parere au alti clienti despre experienta lor traita acolo, pe mana unui stilist, ce preturi practica, cat ar dura vizita la salon etc. In plus, sunt afisate si repere de locatie.Deja in multe domenii se practica programarea. Fara aceasta, stai la rand, pierzi timp si te rogi sa fii preluat. Cu siguranta stim cu totii despre asta. Iar cei care au programare au intaietate. Iata ca acum nu mai este de ajuns nici asta, in sensul in care programarea facuta online castiga detasat. Ai mai multa rapiditate in setarea programarii, caci nu mai depinzi de programul receptionerei. Nu trebuie sa astepti ca salonul sa fie deschis pentru a te putea programa sau pentru a ti se confirma o programare facuta.Digitalizarea programarilor inseamna avantaje multiple. Si daca Stailer iti aduce acces gratuit la digitalizarea si in privinta programarilor la saloanele de hair and beauty din tara, de ce sa nu profiti de asta?Contact: support@stailer.ro