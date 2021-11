Ofertele sezonului de Black Friday. Alege-ti cea mai buna crema hidratanta la pret special!

Black Friday 2021 îți dă ocazia să renunți la filtre și la alte artificii stilistice oferite de rețelele sociale și să te bucuri de felul în care arăți, grație ofertelor la creme hidratante și alte cosmetice de ingrijire a tenului! Tu cât timp îi acorzi tenului tău și cum ai grijă de el? Folosești crema hidratanta de zi sau crema de noapte periodic?Un ten zilnic hidratat are potențialul de a se menține tânăr și fără riduri. Totuși, ca femeie, vei avea nevoie de mai mult decât o genă bună pentru a-ți menține tenul intact. O crema hidratanta care oferă acel nivel de hidratare de care are nevoie tenul tău îți poate fi de ajutor în combaterea ridurilor și a aspectului tern al pielii.Cum fiecare tip de ten are nevoi și reacții distincte la diferitele produse cosmetice pe care le aplici, ne-am gândit că Black Friday ar fi o ocazie potrivită să îți prezentăm câteva noțiuni de bază despre crema hidratanta.În plus, fii atentă la promoțiile brandurilor de cosmetice! Oriflame a pregătit o serie de oferte și reduceri pe site și te așteaptă cu prețuri promoționale la o mulțime de produse cosmetice de ingrijire! Îți lăsăm un link spre finalul articolului pentru a putea frunzări lista ofertelor în functie de nevoile si preferințele tale!Când ești în cautare de creme de față, important este să citești lista de ingrediente și să decizi dacă acestea ar putea fi potrivite pentru ce tip de ten ai. Pentru că nevoile tenului sunt de fapt cele care dictează ce produse poți sau, dimpotrivă, nu poți aplica pe tenul tău.Totuși, dacă există un produs cosmetic care poate fi folosit de absolut oricine, acesta este crema hidratanta. Cremele hidratante sunt produse excelente, care pot și trebuie să fie incorporate în rutina de ingrijire a oricărei femei.Crema hidratanta te poate ajuta să îți menții pielea tânără și elastică, iar pe măsură ce tenul ajunge la maturitate, o crema hidratanta poate ajuta glandele uleioase să genereze cantitatea optimă de ulei pentru a menține tenul sănătos. Hidratarea zilnică face ca glandele să nu fie nevoite să lucreze la fel de mult pentru a-ți menține pielea sănătoasă pe tot parcursul vieții.Când ai un ten care produce în exces uleiuri naturale, poate părea contraintuitiv să apelezi la o crema hidratanta. Dar, de fapt, tenul gras ar putea fi doar semnal de alarmă că pielea ta are nevoie de mai multă hidratare. De cele mai multe ori, glandele tale pot produce mai mult sebum decât în mod normal, chiar atunci când tenul tău se simte deshidratat.Tocmai de aceea, este nevoie să aplici o crema hidratanta cu regularitate! De altfel, trebuie să schimbi la fiecare câteva luni produsul pe care îl folosești, pentru a nu-ți obișnui tenul cu un anumit produs cosmetic.O regulă bună de urmat atunci când ești în căutare de crema hidratanta pentru un ten gras este să cumperi un produs cosmetic care să nu îți încarce tenul. Cele mai bune produse pentru un ten gras sunt acelea care nu încarcă porii.Intra chiar acum pe Oriflame.ro și descoperă selecția de cosmetice la pret redus cu ocazia perioadei de promoții de Black Friday! Vei descoperi o mulțime de variante din care ai de ales. Dar, ca să fii sigură, alege o formula ușoară pe bază de gel dacă ai un ten cu exces de sebum.Ferește-te de creme pe bază de alcool sau ulei, și axează-te pe formule ce conțin glicerină și acid hialuronic. Combinația dintre cele două este potrivită pentru un ten bogat în sebum, întrucât ambele sunt umectanți care hidratează pielea fără a mai fi nevoie de emolienți care pot încărca tenul.Indiferent dacă sensibilitatea pielii tale apare ca o reacție ocazională la cosmetice sau ca o afecțiune mai frecventă a pielii (cum ar fi eczema ori rozaceea), ai nevoie de o crema hidratanta care să-ți întărească funcția naturală de apărare.Dacă ai de ales între mai multe creme hidratante, alege-le pe cele care fac două lucruri extrem de importante: sporesc stratul protector al pielii pentru a preveni pierderea ulterioară a umezelii și calmează inflamația.Un ten sensibil și chiar uscat are nevoie de o ingrijire mult mai atentă decât cel gras. În primul rând, trebuie să aplici o formulă intens hidratantă. Ingredientele utile după care ar fi bine să te uiți sunt ceramidele, glicerina și niacinamidele.Gama de ingrijire Oriflame.ro este concepută în acord cu nevoile specifice ale fiecărui tip de ten în parte. Diferit de niște creme hidratante, o crema antirid îi oferă pielii protecția necesară pe timp de noapte, dar și pe parcursul întregii zile. Datorită funcției sale de combatere a ridurilor, o crema antirid de ingrijire dispune de nutrienții necesari menținerii elasticității tenului tău.Intra chiar acum pe pagina de oferte de Black Friday de la Oriflame.ro și descoperă cremele care se află la reducere în perioada aceasta! Una dintre acestea este crema de zi anti-îmbătrânire din gamacu SPF 15.Această crema hidratanta de zi anti-îmbătrânire vizează multiplele semne de îmbătrânire și protejează pielea de agresorii externi ai mediului, precum poluarea și deteriorările cauzate de razele UV. Cu o textură lejeră de gel, ce se absoarbe rapid, crema hidratanta anti-rid, Optimals Age Revive reprezintă echilibrul optim de nutrienți care contribuie la prevenirea îmbătrânirii premature a pielii pentru o textură fermă și elastică.Zilnic, pielea ta este expus mai multor factori poluanți de mediu care îți pot astupa porii și conduce la reacții adverse pe ten. Hidratându-ți pielea în fiecare zi, îi oferi tenului tău o ingrijire necesară pentru a face față agresorilor externi. Prin hidratare optimă îți poți ajuta pielea să rămână mai sănătoasă și reduci riscul de apariție a ridurilor premature.Durează doar un minut sau două să aplici în fiecare zi o crema hidratanta, însă beneficiile pe care cremele bogate în nutrienți ți le oferă sunt pe termen lung. Fă-ți timp pentru a-ți proteja pielea de agresorii externi și de riduri și aplica o crema hidratanta în mod regulat.Dacă nu știi ce tip de cremă hidratantă este cea mai bună pentru pielea ta, devino consultant Oriflame și descoperă toate ponturile de ingrijire de la experții noștri. Tot așa, vei fii mereu la curent cu cele mai noi promoții și reduceri de preț pe care le poți împărtăși cu prietenele tale! Intră chiar acum pe Oriflame.ro și descoperă gama de cosmetice de ingrijire!