Pericolele microbladingului despre care nu ti-a spus nimeni

Un design de sprâncene semipermanent cu părul pe sprâncene bine făcut arată spectaculos, dar, ca orice tehnică de înfrumusețare, vine cu câteva dezavantaje pe care trebuie să le cunoști. Iată care sunt pericolele microbladingului despre care nimeni nu ți-a spus niciodată.Microbladingul este un fel de tatuaj pe un strat superficial al pielii și durează de obicei între 8 și 12 luni. Se realizează cu ajutorul unor ace mici pentru a umple cu culoare zonele dorite. Micropigmentarea vă permite să vă aveti prâncenele mult visate fără a fi nevoie de machiaj. In plus, îmbunătățește aspectul feței, deoarece proporțiile sunt măsurate pentru a proiecta cadrul perfect. Are multe avantaje, dar și unele dezavantaje.Să începem prin a spune că micropigmentarea este contraindicată în următoarele cazuri: dacă suferiți de diabet, luați medicamente anticoagulante, sunteți însărcinată sau aveți antecedente de cicatrici cheloide, adică îngroșate și ridicate.Dar asta nu este tot, trebuie să țineți cont și de alte aspecte:Dacă aveți orice afecțiune a pielii. În cazul acneei, psoriazisului și al altor boli, este posibil să nu fie o idee bună. Înainte de a alege microbladingul, ar trebui să vă consultați dermatologul.Solicitați-i unui profesionist să o facă. Nimic nu este mai bun decât micropigmentarea de calitate medicală efectuată de un expert în dermatologie. Ar trebui să cereți referințe și să verificați istoricul medical (și acreditările profesionale).Risc de infecție. Ar trebui să aveți grijă de zona respectivă, spălând-o fără a o freca și împiedicând acumularea de murdărie și umiditate pentru a minimiza riscul de infecție.Alergii. Substanțele și pigmenții utilizați pot provoca alergii în unele cazuri, iar rezultatul poate să nu fie plăcut din punct de vedere estetic. Deși are multe avantaje, microbladingul nu este pentru toată lumea. Luați în considerare contraindicațiile, factorii de risc și simplul fapt că s-ar putea să nu semene cu ceea ce aveați în minte. Decizia vă aparține, dar nu uitați că puteți oricând să vă smulgeți zona și să vă creșteți sprâncenele cu remedii naturale. Toate tratamentele de înfrumusețare comportă anumite riscuri.