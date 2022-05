Persoanele care nu mai au niciun dinte pot opta pentru Fast and Fixed? Afla raspunsul specialistilor!

Implanturile dentare sunt la ora actuala cea mai buna solutie pentru inlocuirea dintilor lipsa. Sistemele performante dezvoltate in ultimii 20 de ani ofera posibilitatea tuturor pacientilor de a se bucura de o noua viata, fara mai fi complexati din cauza danturii. Mai mult decat atat, implanturile Fast and Fixed se bazeaza pe o tehnica inovativa ce permite restaurarea danturii intr-o singura zi, putand beneficia de o dantura provizorie, fixa, cu ajutorul careia aspectul estetic nu mai constituie o problema.Ti-ai pierdut toti dintii si te intrebi daca tratamentul cu implanturi Fast & Fixed ar putea fi o varianta viabila pentru tine? Ei bine, raspunsul este categoric, da! Acest sistem este dedicat tuturor persoanelor care sunt pe cale sa isi piarda dintii naturali, care nu mai au niciun dinte, care sunt purtatoare de proteza sau care sufera de boala parodontala. Asadar, chiar daca nu mai ai niciun dinte, poti opta pentru acest tip de tratament.Nu-i asa ca posibilitatea de a avea dinti ficsi in numai 24 de ore este aproape incredibila? Cu sistemul, insa, acest obiectiv este perfect realizabil! Implantologia moderna a ajuns in prezent pe culmile dezvoltarii sale, specialistii din domeniu realizand sisteme de implanturi care sfideaza imaginatia. Insasi denumirea foarte sugestiva a acestui tip de tratament indica o metoda de restaurare dentara rapida, prin care te poti bucura de dinti ficsi in aceeasi zi in care au fost inserate implanturile, fara a mai astepta perioada de osteointegrare de 6 luni.Aceasta interventie este posibila intr-un timp atat de scurt datorita elementelor moderne pe care le foloseste. Designul diferit de cel al implanturilor clasice si utilizarea eficienta a osului pacientului, nemaifiind necesara aditia de os, sunt doua dintre avantajele majore ale acestui tratament. Ca aspect, implanturile dentare Fast and Fixed sunt mai lungi, iar spirele acestora asigura cea mai buna stabilitate. De asemenea, modul de inserare in pozitie oblica a doua dintre implanturi le permite sa sustina fortele masticatorii mari care apar in zona dintilor laterali.Folosirea unui numar mai mic de implanturi dentare, cum ar fi 4 in mandibula sau 6 in maxilar, in comparatie cu solutia clasica ce consta in inserarea a 8-10 implanturi pe fiecare arcada, face ca tehnica Fast & Fixed sa se evidentieze clar in topul celor mai accesibile metode de restaurare dentara. Numarul mult mai mic de incizii decat in varianta traditionala reprezinta o veste imbucuratoare pentru toti cei care inca mai simt teama fata de tratamentele cu implanturi. Daca de pe lista interventiilor uzuale se mai elimina si aditia de os si sinus liftingul, atunci se poate spune ca acest tratament este o procedura minim invaziva pentru orice pacient care apeleaza la sistemul Fast and Fixed.Avand in vedere numarul mai mic de implanturi, durata mai redusa a interventiei chirurgicale, dar si evitarea folosirii aditiei de os sau operatiei de sinus lifting, costurile acestui tratament sunt cu 50% mai mici decat in cazul implanturilor clasice.Daca ai ramas fara dinti, apeleaza la sistemul de restaurare dentara imediata Fast and Fixed si vei putea zambi din nou! Cu ajutorul acestui tratament inovativ iti vei relua viata sociala, te vei bucura de alimentele preferate si iti vei recapata increderea de sine.