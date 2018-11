Principalele cauze care duc la hiperpigmentarea pielii

“Hiperpigmentare” este un termen folosit cu sens larg, fiind asociat atat cu decolorarea pielii provocata de acnee, cu pistruii, petele solare sau intunecarea tonului pielii din cauza unor afectiuni cum ar fi psoriazisul si eczemele. Iata cum pot fi clasificate cauzele hiperpigmentarii si care sunt diferentele in formele de manifestare:Modificarile hormonale naturale sau cele aparute ca urmare a anumitor tratamente reprezinta unul din factorii frecvent asociati cu hiperpigmentarea pielii. Aceste situatii sunt intalnite foarte frecvent in perioada sarcinii si dupa nastere, dar si in cazul femeilor care utilizeaza pilule contraceptive. “Acest tip de hiperpigmentare este denumit in termeni medicali melasma si apare de obicei pe diferite zone ale fetei, cum ar fi fruntea, nasul, obrajii sau chiar deasupra buzelor – fapt pentru care este mai dificil de tratat. Uneori, afectiunea dispare de la sine atunci cand nivelul de hormoni revine la normal”, explica specialistul dermatolog.Hiperpigmentarea poate fi cauzata si de expunerea la anumite medicamente, substante chimice sau toxine, dar si ca urmare a unor arsuri, leziuni, acnee si alte afectiuni ale pielii. Acest tip de hiperpigmentare este cunoscut sub numele de hiperpigmentare post-inflamatorie (PIH), caz in care petele apar de obicei pe zona in care a avut loc inflamarea pielii, dupa ce afectiunea este tratata. Inflamatia caracteristica papulelor si pustulelor din acnee dar si a zonelor rosii, uscate, prezente in dermatite va duce, de asemenea, la o ruptura a barierei dintre stratul superficial si cel mijlociu al pielii si coborarea pigmentului care se acumuleaza in derm si persista, generand zone hiperpigmentate.“Acneea vulgara a adolescentilor, dar si cea comedoniana, a femeilor adulte, se poate complica si ea cu hiperpigmentare postiinflamatorie. Foliculita este asociata cu hiperpigmentarea maculara, cazuri in care petele sunt mai mici, intre 2 - 5 mm, si asociate de multe ori cu cicatrici. Alte afectiuni inflamatorii ale pielii precum dermatita atopica, dermatita de contact, lichenul plan, lichenul simplex, psoriazisul, se pot complica si ele cu pigmentare post inflamatorie. Pigmentarea excesiva poate aparea si in boli endocrine precum boala Adison (in pliurile cutanate sau la nivelul palmelor) sau afectiuni ale glandei tiroide, diabet sau acanthosis nigricans – o afectiune intalnita la persoanele obeze sau diabetici, dar care poate reprezenta un semn al cancerelor interne (pigmentare in pliuri si la nivelul cefei)”, atentioneaza domnul doctor Laurentiu Vladau.“Hiperpigmentarea apare uneori si ca un efect secundar al unor medicamente sau la contactul cu unele substante chimice, cum ar fi cele folosite in desenarea tatuajelor. Produsele iritante, chiar si cele folosite pentru tratamentul acneei, precum retinoizii, benzoil peroxidul, hidroxiacizii, chiar daca sunt de multe ori folosite pentru tratamentul pigmentarii, utilizate inadecvat vor agrava sau favoriza hiperpigmentarea”, a completat domnul doctor Laurentiu Vladau.Expunerea in exces la radiatiile solare este cea mai frecventa cauza a hiperpigmentarii cutanate. Petele solare au, de obicei, o culoare maro deschis (pistrui) si apar mai ales pe fata, pe gat, pe piept si pe maini – asadar in zonele care sunt expuse in principal razelor UV. Persoanele care au tonuri deschise pana la medii ale pielii vor dezvolta pistrui, care devin si mai pregnanti odata cu expunere continua la soare.“Expunerea la soare fara folosirea unor produse cu factor de fotoprotectie va favoriza si agrava intotdeauna hiperpigmentarea. De obicei, melanina absoarbe majoritatea radiatiilor ultraviolete daunatoare ale soarelui, dar daca pielea este expusa acestor radiatii UV prea mult timp, nu doar ca pot aparea pete pe piele si pistrui, dar exista riscul ca petele deja existente sa devina mai intunecate si mai vizibile”, atentioneaza specialistul dermatolog.Desi afectiunea nu este periculoasa din punct de vedere medical, aceasta poate afecta calitatea vietii persoanelor care se confrunta cu ea, fiind asociata cu probleme cum ar fi de stima de sine scazuta si chiar depresie.Din fericire, majoritatea cazurilor de hiperpigmentare raspund bine la tratament - aceasta fiind una dintre cele mai raspandite afectiuni cutanate, exista un interes continuu in a dezvolta metode noi pentru tratarea ei, de la produse topice pana la proceduri dermatocosmetice efectuate in cabinetele dermatologice.