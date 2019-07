Puncte negre si cosuri? Iata 9 remedii naturale pentru toate tipurile de ten

Diferenta dintre punctele negre si cosuri este ca primele se oxideaza in prezenta aerului, iar celelalte nu ajung in contact cu aerul, deci nu oxideaza.Nu exista un tratament minune pentru acnee care sa rezolva problema peste noapte. Doar un tratament care previne formarea acneei da roade, iar procesul este din interior spre exterior. Produsele cosmetice sunt pentru diminuarea simptomelor si se pot folosi doar impreuna cu un tratament corespunzator pentru inlaturarea cauzelor acneei. Atentie! Cea mai utilizata metoda pentru a scapa de cosuri si punctele negre este stoarcerea lor. Nimic mai gresit. Procedand asa, produci rani permanente vaselor capilare, dar distrugi si tesuturi din piele. De asemenea, produsele cosmetice de curatare pot duce la incarcarea si maimare a porilor cu sebum.Iata o masca simpla din albus si lamiae care te poate ajuta sa scapi de cosuri si punctele negre. Sucul de lamaie este un ingredient care elimina grasimile in exces si bacteriile de la suprafata pielii, indeparteaza punctele negre si inchide porii. Mai mult, indeparteaza petele de la soare. Albusul de ou da stralucire pielii si o strange, generand un efect de lifting. In plus, indeparteaza si punctele negre. Masca se aplica doar dupa ce fata a fost curatata corespunzator si nu mai mult de o data pe zi.1 albus de ou1 lingurita de suc de lamaie (preferabil organic)Amesteca ingredientele intr-un bol, pana cand capata un aspect pufos. Apoi aplica pe fata cu o pensula din par natural. Spala pensula inainte de folosire si dupa (numai cu apa, fara sapun). Evita contactul cu ochii si genele. Daca ti-ai dat in ochi, clateste bine cu apa calduta. Poti pune si doua straturi de masca pe fata daca simti ca nu este suficient. Lasa sa actioneze 20-25 de minute.Cand incepe sa se intareasca, indeparteaza masca de pe fata cu degetele. Apoi clateste-ti fata cu o solutie astringenta pe baaza de musetel.Iata si alte 9 trucuri naturale ca sa scapi de cosuri si puncte negre si sa ai un ten ca de revista.Taie o lamaie pe jumate, apoi pune pe ea suficienta miere incat sa acopere partea taiata. Dupa presara si un praf de zahar si, cu acest „burete” natural maseaza usor zona afectata. Nu trebuie sa aplici acest tratament mai mult de o data pe saptamana.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.