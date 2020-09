Ritual de ingrijire pentru pielea sensibila - Senzate Romantic

Pielea unei femei este cartea ei de vizita si singura "haina" pe care nu o poate inlocui niciodata. Prin urmare, are nevoie de o ingrijire atenta, de hidratare si de rasfat, pentru a-si mentine elasticitatea, fermitatea si tineretea cat mai mult timp. Din fericire exista produse cosmetice care iti usureaza misiunea, precum cele din gamaRomantic.Cu formule special gandite pentru a proteja pielea sensibila si pentru a o mentine tanara si frumoasa, produsele Senzate Romantic au ca ingredient de baza untul de shea. Acesta, in combinatie cu extracte de lavanda, cirese sau trandafir, va face pur si simplu minuni pentru pielea ta si te va face sa te simti rasfatata si mangaiata, nu doar mai frumoasa decat esti deja.Untul de shea protejeaza pielea si o ajuta sa se regenereze, ii reda elasticitatea; este recomandat in special pentru pielea sensibila, dar si pentru cea matura si cu pete pigmentare, si va ajuta la netezirea ridurilor si va reduce semnele imbatranirii.este o gama pe care vei regreta ca nu ai descoperit-o mai devreme. Extractul de trandafir asigura acea ingrijirede care ar trebui sa se bucure pielea oricarei pentru a ramane hidratata, elastica si rezistenta; printre beneficii amintim rolul de dezinfectant, continutul ridicat de vitamna A si vitamina B, care protejeaza in cazul expunerii la soare, dar si proprietatile anti-imbatranire si de stimulare a circulatiei sangelui la nivelul capilarelor.face minuni pentru pielea sensibila, datorita proprietatilor emoliente si nutritive ale extractului de lavanda; acesta are, in plus, actiune anti-microbiana si anti-inflamatoare si poate functiona si ca un anestezic local pentru pielea iritata.va fi un rasfat si un "ospat" pentru pielea oricarei femei. Extractul de cirese are proprietati antioxidante si blocheaza radicalii liberi care o "obosesc" si o fac sa isi piarda din stralucire si elasticitate; este, de asemenea, un bun astringent si tonifiant, pe langa calitatile nutritive si regenerative.Sapunurile lichide cu trandafir, lavanda sau cirese asigura o curatare delicata si o hidratare optima. Gelurile de dus garanteaza experiente aromate si relaxante si, totodata, ofera pielii tale substantele de care are nevoie pentru a fi protejata si pentru a-si recapata elasticitatea.Lotiunile de corp nu vor fi doar un rasfat si o mangaiere pentru pielea ta, ci si o bariera in calea radicalilor liberi si, cel mai important, in calea imbatranirii.Mainile sunt "cartea de vizita" a oricarei femei, asa ca trebuie sa le acorzi o atentie speciala. Cremele de maini din gama Senzate le vor oferi un aspect delicat, hidratat si cu o piele ferma si elasticaDemachierea poate fi si ea o experienta placuta, cu ajutorul servetelelor umede demachiante din gama Senzate. Pentru ten normal si mixt specialistii Grande Gloria au pregatit servetele umede cu ulei de migdale, extract de trandafiri, unt de shea si vitamina E. Toate ingredientele asigura o curatare optima, purificarea tenului, indepartarea excesului de sebum si protejeaza pielea fetei de factorii care provoaca imbatranire prematura.Tenul sensibil si uscat se va "bucura" din plin de beneficiile servetelelor umede demachiante cu extract de lavanda, care, pe langa curatarea si purificarea pielii ajuta la calmarea iritatiilor si reducerea inflamatiilor.Un spectru mai larg au servetelele umede racoritoare 3 in 1 cu extract de cirese. Indiferent de tipul de ten, acestea curata, purifica si tonifiaza pielea si, in plus, sunt foarte eficiente pentru indepartarea produselor de make up rezistente la apa.