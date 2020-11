Rutina de ingrijire a tenului din sezonul rece. De ce e importanta si de ce ai nevoie

Iarna este, fara indoiala, cel mai dificil anotimp pentru tenul tau. Chiar si cele mai grase tipuri de piele se pot confrunta cu o anumita uscaciune in aceasta perioada, iar aerul foarte rece este chiar si mai putin prietenos cu tenurile uscate sau deshidratate. Avand in vedere acest lucru, este o idee foarte buna sa faci cateva modificări in regimul tau de ingrijire. De la curatare la hidratare, iata pasii pentru ca rutina ta de ingrijire din sezonul rece sa fie cu adevarat eficienta.Dupa cum cel mai probabil stii, demachierea este un pas foarte important in ingrijirea tenului. Pentru sezonul rece, opteaza pentru un demachiant bland, hidratant. Fie ca este vorba de apa micelara sau de un ulei demachiant, alege o formula care nu va deteriora bariera fizica de lipide a pielii. Daca dupa demachiant mai folosesti o solutie de curatare a tenului, asigura-te ca o vei clati cu apa calduta sau rece. Iarna este foarte tentant sa folosesti apa mai fierbinte, dar nu ii va face bine tenului tau.Pentru ca iarna este foarte important sa-i oferi pielii tale toti nutrientii de care are nevoie, apa termala poate fi tonerul ideal, mai ales ca are proprietati calmante si hidratante. Apele florale pentru ten reprezinta si ele o alternativa foarte buna. Apa de trandafiri, cea de lavanda sau cea de musetel sunt cele mai populare recomandari datorita proprietatilor bactericide si de regenerare a pielii.Pentru ca hidratarea este aspectul cel mai important si la acest pas, un ser pe baza de acid hialuronic poate fi o alegere excelenta pentru ingrijirea tenului tau, mai ales dupa ce temperaturile incep sa scada. Inainte de crema de zi sau de noapte, aplica un serum potrivit tipului tau de ten, care sa il protejeze si sa stimuleze repararea tesutului.In ambele cazuri, trebuie sa alegi creme mai grase decat cele pe care le foloseai vara. Opteaza pentru creme reparatoare sau hidratante, adaptate tipului tau de piele. Pe timpul zilei, nu uita sa folosesti in continuare crema de protectie solara. Chiar daca nu mai avem parte de caldura soarelui, efectele nocive ale razelor sale sunt resimtite de pielea ta. Asadar, continua obiceiul bun pe care ti l-ai creat in timpul verii si aplica, in fiecare zi, pe fata si pe gat, un strat de crema de protectie solara.Fiecare femeie a suferit cel putin o data, pe parcursul sezonului rece, neplacerile cauzate de buzele crapate. Pentru ca pielea buzelor, spre deosebire de cea a tenului, nu secreta uleiuri care ar putea sa le protejeze atunci cand sunt expuse frigului si schimbarilor de temperatura, ele trebuie sa primeasca o ingrijire adecvata. Saptamanal, sau la nevoie, le poti exfolia folosind o pasta facuta din zahar si ulei de masline sau de cocos, pentru a indeparta celulele moarte. Pentru a-si pastra aspectul placut, foloseste zilnic un balsam de buze hidratant, cum sunt cele din gama de produse de machiaj Greenland . Urmand aceste sfaturi si evitand sa-ti umezesti buzele in mod repetat mai ales cand afara este foarte frig, buzele tale vor ramane moi si catifelate.Saptamanal, extinde-ti rutina de ingrijire cu inca doi pasi. Primul se refera la exfoliere, care si ea trebuie sa fie mai blanda in sezonul rece, asa ca alege formule mai putin agresive, dar care sa fie totusi eficiente in indepartarea celuleor moarte, astfel incat tenul tau sa isi regaseasca stralucirea. Al doilea pas consta in aplicarea unei masti cu proprietati de regenerare, care sa ofere pielii tale toti nutrientii de care are nevoie.Sursa foto: Pexels.com