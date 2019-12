Seturi pentru ingrijirea tenului de la Payot, cadourile ideale de sarbatori pentru persoanele dragi!

Luna decembrie este o lună aglomerată pentru noi toți! Realizăm diverse planuri privind desfășurarea sărbătorilor, decorarea casei și pregătirea mâncărurilor, iar timpul rămas pentru alegerea cadourilor este insuficient.Pentru a veni în ajutorul celor care caută cadoul ideal pentru persoanele dragi, Payot a pregătit trei variante de seturi de îngrijire: două pentru femeile speciale din viața noastră – Blue Techni Liss pentru tenul matur, My Payot pentru tenul tânăr și, pentru că nu am uitat și de nevoile bărbaților am pregătit unul și pentru ei – setul Optimale.De asemenea, produsele disponibile în pachetele Payot asigură, fiind intens afectată din cauza principalelor agresiuni zilnice precum vântul, frigul și aerul rece.Expunerea constantă la ecranele dispozitivelor electronice, lipsa luminii naturale și somnul insuficient reprezintă doar câțiva dintre factorii care pot afecta tenul. Astfel, gama Blue Techni Liss oferă produse de îngrijire care acționează ca un scut împotriva tuturor acestor agresiuni și ajută la diminuarea ridurilor și a liniilor de expresie.Setul Blue Techni Liss conține un pouch deosebit și produse pentru îngrijirea de zi cu zi:- Cremă crono-catifelantă pentru zi care netezește ridurile și destinde mușchii pentru o față mai odihnită;- Ser crono-volumizator pentru revolumizarea instantanee a pielii și umplerea ridurilor;- Gel crono-catifelant pentru ochi care acționează asupra liniilor fine și a ridurilor, ajutând privirea să arate mai luminoasă.Pielea frumoasă se remarcă printr-o textură proaspătă și luminoasă! Obosită și stresată, epiderma își pierde rapid strălucirea. De aceea, produsele gamei My Payot intensifică strălucirea naturală a pielii și îi redă vitalitatea și prospețimea.Setul My Payot conține un pouch deosebit și produse pentru un ritual de îngrijire complet a tenului:- Cremă de zi iluminatoare care înviorează tenul, hidratează și protejează pielea;- Ser pentru strălucirea sănătoasă a tenului, cu o textură revigorantă;- Cremă de ochi pentru strălucire care descongestionează conturul ocular, reducând pungile și cearcănele.Supusă agresiunilor zilnice, pielea bărbaților are de asemenea nevoie de blândețe și energie, iar epiderma necesită ajutor pentru a se regenera. Payot a devoltat o gamă de produse special concepută pentru nevoile bărbaților – Optimale.Setul Optimale conține un pouch și produse de curățare, hidratare și catifelare a pielii:- Gel de curățare cu cărbune vegetal și micro-particule vulcanice care curăță porii și elimină impuritățile;- Fluid catifelant anti-rid care conferă fermitate pentru o piele regenerată și atenuarea liniilor de expresie;- Deodorant roll-on 24H pentru o protecție eficientă împotriva transpirației.