Solutia Clessidra pentru o silueta mai bine definita - corsetele purtate oricand

Cand si cum alegi sa porti un corset

Avantajele purtarii unui corset

Orice femeie isi doreste sa arate bine, sa se simta bine cu ea, in pielea ei. Sentimentul se intensifica mai ales in sezonul cald, cand e vremea perfecta pentru fustite, rochite mini si topuri mulate. Isi dau seama ca silueta nu le permite sa poarte orice, oricand. Cat de frustrant poate fi? Intr-atat incat sa existe masuri ce pot remedia rapid aceasta situatie. Corsetele pentru modelare corporala sunt o propunere.Devenite de-a lungul timpului un simbol pentru frumusetea feminina si pentru formele corporale bine conturate, corsetele au cunoscut o evolutie complexa. Sunt corelate cu lenejeria sexy sau cu acele piese care pot scoate in evidenta sanii si talia. Iata insa ca la Clessidra varietatea de optiuni demonstreaza ca un corset poate fi la fel de bine o masura de moment pentru a arata mai bine sau chiar si o tehnica demonstrativ eficienta pentru modelarea corporala.Departe de corsetele sexy, cele pentru modelare corporala pot fi purtate oricand, chiar si sub haine. Sunt create special pentru a fi purtate chiar si zilnic, in functie de anumiti factori. Ideal ar fi ca acestesa fie purtate la antrenamente, in timpul orelor de exercitii fizice. Ele pot amplifica efectul sportului asupra corpului, datorita materialelor din care sunt create - cu efect termic, ceea ce influenteaza eliminarea excesului de apa si ajuta la lucrarea muschilor abdominali. De asemenea, au efectul de compresie ce poate ajuta la fel de bine, in timp, la aplatizarea zonei.Corsetele pentru modelare corporala pot fi purtate de-a lungul zilei, indiferent care este rutina fiecaruia. Aici depinde si de gradul de compresie pe care il realizeaza, care este nivelul maxim admis de a suporta compresia. Nu in cele din urma, daca ne raportam la corsetele de modelare corporala de la Clessidra, acestea pot fi purtate cu succes si sub haine. In acest sens exista un tip anume de corset, cu un design adaptat nevoii de acest gen inseamna un sistem de inchidere ascuns, fara cusaturi si intarituri vizibile. Un astfel de corset devine asadar aliatul perfect pentru a putea purta orice tip de tinuta. Efectul este cel de aplatizare vizibila, astfel incat tinuta aleasa sa se aseze pe corp perfect.Spune o vorba din popor ca „. Poate ca nu trebuie sa fie tocmai astfel, mai ales acum cand avem atat de multe optiuni pentru a imbunatati aspectul fizic. Corsetele pentru modelare corporala au mai multe avantaje la purtare. In functie de tipul de corset ales, iata ce beneficii reies din purtarea acestuia:Imbunatatesre postura - corsetul strange intr-atat incat sa forteze postura spatelui in a fi cea corecta, dreapta. Tendinta este de a relaxa spatele, de a cobori umerii, ceea ce duce in timp si la probleme ce tin de eleganta imaginii, dar mai ales la dureri de coloana. Corsetul ajuta asadar in a corecta fara a crea totusi disconfort.Aplatizeaza - efectul poate cel mai important din purtarea unui corset se refera clar la aplatizare. Zona abdomenului, unde cel mai adesea se depune grasimea si foarte greu este lucrata pentru definirea muschilor, cunoaste un ajutor real, ce tine de purtarea corsetului.Ridica bustul - un alt efect este cel de a pune in valoare unele parti ale corpului. Bustul este ridicat datorita corsetului purtat, un efect natural care nu impune purtarea unor sutiene cu push up.Usor efect termic ce ajuta la durerile de spate - prin purtarea unui corset durerile de spate sunt usor diminuate pentru ca actiunea este cea de suport lombar. Fie ca sunt dureri cronice, cele legate de oboseala temporala, ridicare de greutati sau nici nu conteaza motivul, corsetul purtat este benefic oricum. Ideal pentru perioada post natala - dupa nasterea prin cezariana spre exemplu, reluarea activitatii sportive are loc dupa o pauza de cateva luni. Asadar o solutie poate fi purtarea corsetului, care nu are contraindicatii. Ales corespunzator incat sa fie purtat post natal, un corset se va ajusta putin cate putin incat sa nu aiba un efect agresiv de compresie, data fiind starea delicata a purtatoarei.Asadar, corsetul pare ca se recomanda de la sine. Clessidra dispune de vaste colectii de corsete pentru modelare corporala si nu numai, iar acestea sunt disponibile online, in shop-ul cu acelasi nume.