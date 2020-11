Spune-mi ce tip de par ai ca sa iti spun cum sa il mentii sanatos si puternic

Parul lung al femeilor a fost mult timp asociat cu senzualitatea. Dar cine spune ca fetele cu parul scurt nu sunt sexy? Din contra, acestea emana curaj si incredere prin toti porii. Indiferent cum iti place sa te coafezi sau care este lungimea parului, feminitatea are o infinitate de valente, fiind accesibila oricarei doamne si domnisoare. Important este sa ai grija de parul tau, cu atat mai mult cu cat iarna isi va face aparitia in curand, iar scalpul si textura parului inevitabil vor avea de suferit.In acest moment, sanatatea este primordiala si sper ca am inteles cu totii cat de mult conteaza sa avem o imunitate de fier. Incepe de aici: consuma multe fructe si legume, renunta la fumat si la zahar. Bea cel putin doi litri de apa pe zi, nu uita sa faci miscare si controale medicale periodice. Previno, nu trata! Aceasta ar trebui sa fie mantra oricarei persoane care doreste sa fie sanatoasa fizic si psihic.Bineinteles, grija fata de par trebuie inclusa in rutina ta de frumusete, de aceea iti venim in ajutor cu cateva idei pentru a-ti pastra stralucirea si hidratarea indiferent de tipul de par pe care il ai.Esti o norocoasa daca te bucuri de un asemenea par. Important este sa nu-l deteriorezi folosind prea des peria de par, placa sau ondulatorul. Avand in vedere ca nu are tendinte de ingrasare si nu este nici uscat, un sampon care sa il descurce usor si sa ii confere o atingere de matase este suficient. Foloseste o spuma par cand acesta este aproape zvantat, care sa contina filtru UV si sa te ajute sa-l coafezi asa cum iti place. Daca totusi folosesti placa sau peria, nu uita sa dai inainte cu spray pentru protectie termica.Un par uscat este fragil, se incalceste relativ usor, se rupe la fel de usor, ii lipseste stralucirea si prezinta varfuri despicate. Te invitam sa folosesti balsam pentru hidratare pe care sa-l lasi intre cinci si sapte minute sa actioneze pe par, dar si pe pielea scalpului.Hidratarea este problema de baza cu care te confrunti. Mai mult decat atat, obisnuieste-te sa iti pregatesti in gospodarie masti din ingrediente naturale pe care le gasesti in frigider. O data pe luna aplica-ti o masca hidratanta din ou si ulei de masline. Ouale sunt bogate in vitamine si grasimi necesare unui par deshidratat, intarind in acelasi timp radacina. Uleiul de masline este un rezervor nesecat de vitamina E care intareste parul si ii confera luciuStiai ca parul gras este mostenit genetic? Cu toate acestea grijile zilnice, stresul constant si inclusiv schimbarile de mediu, cum ar fi poluarea accentuata duc la dezechilibrul glandelor sebacee care secreta prea mult sebum. De foarte multe ori parul gras este insotit si de matreata, de aceea este bine sa apelezi la un medic dermatolog care sa iti ofere un tratament specific nevoilor tale.Un sampon cu pH neutru, in cantitati mici, pe care sa nu il lasi sa actioneze foarte mult pe scalp poate sa reprezinte salvarea parului tau.Acest tip de par se aseamana cu cel gras deoarece ambele prezinta exces de sebum. Cu toate acestea, parul fragil se rupe extrem de usor, iar coafarea lui este un simplu vis frumos. Nu folosi balsam, cu atat mai putin nu-l aplica pe radacina parului pentru ca astfel va deveni extrem de moale si imposibil de imblanzit.Un spray salin pentru par ii va oferi volum si textura, iar daca esti creata onduleurile tale vor iesi cu siguranta in evidenta. De altfel, un par lung nu este foarte indicat in cazul tau deoarece este lipsit de volum. O tunsoare tip bob sau pixie o sa iti dea un aer modern si ar rezolva estetic problema parului fragil.Parul este o comoara pentru orice femeie, asa ca trebuie sa tii cont de nevoile sale si sa fii blanda cu el. Suntem curiosi care au fost solutiile pe care le-ai folosit de-a lungul timpului pentru a-ti struni parul.Sursa foto: Pexels