Transpiratia este un proces natural important

Oricât ne-am dori să scăpăm de ea, transpirația este un fenomen natural care este esențial pentru o sănătate bună.Aceasta joacă trei roluri importante:- Ajută la reglarea temperaturii corpului, menținându-l la o temperatură constantă de 37° C / 98,6° F- Ea ajută metabolismul să elimine deșeurile și toxinele prezente în organism.- Ajută la menținerea hidratării pielii: transpirația contribuie la formarea unei bariere naturale care protejează pielea și menține nivelurile de umezeală, prin controlul evaporării.Ce cauzează transpirația?După cum probabil știți, creșterea temperaturii corporale (căldură, exerciții fizice, febră etc.) poate duce la creșterea intensă a transpirației. Cu toate acestea, alți factori, inclusiv emoțiile (stresul, teama etc.) și chiar consumul anumitor alimente (ardei iuți, alcool, cafea etc.) pot juca un rol.Când transpiri, corpul tău produce două tipuri de transpirație:- Transpirația ecrină, produsă de către glandele ecrine, este inodoră în mod natural și este alcătuită din 99% apă. Aceste glande sunt situate pe tot corpul (frunte, palme, picioare, axile, etc.).- Transpirația apocrină, produsă de către glandele apocrine, conține cantități mai mari de ulei. Când acest tip de transpirație vine în contact cu bacteriile care se găsesc în mod natural pe suprafața pielii, poate provoca mirosul corpului. Glandele apocrine se găsesc exclusiv în zona axilelor, picioarelor și pieptului.