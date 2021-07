Tratament pentru volumizarea buzelor. 4 motive sa apelezi la augmentarea cu acid hialuronic

Un contur bine definit al buzelor, un aspect carnos si plin sunt dezideratul oricarei femei. Ore intregi din viata petrecute in fata oglinzii pentru un machiaj care sa accentueze zona gurii si sa-i confere acel aer atragator o demonstreaza, la fel si numeroasele produse cosmetice care promit sa ofere buzelor un aspect catifelat si senzual.Nu oricine are norocul sa aiba un volum natural si un contur perfect al buzelor. Unele imperfectiuni si asimetrii ale buzelor nu pot fi corectate nici cu cele mai bune produse de make up artisti.Daca nu te poti impaca nicicum cu imaginea pe care o vezi in oglinda si iti doresti buze perfecte, solutia este o interventie estetica simpla si cu efecte imediate.Iata 4 motive sa apelezi la augmentarea buzelor cu- buzele nu au un aspect atat de plin pe cat ti-ai dori si au un volum mic, sunt subtiri sau aproape inexistente- buzele au un aspect plat si decolorat, iar "arcul lui Cupidon", acea linie mai pronuntata de deasupra buzei superioare, care uneori are forma de V, este slab definit sau inexistent- buzele tale nu au un contur clar definit si sunt foarte decolorate- coama dintre buza superioara si nas (Philtrum ridge) este plana sau slab definitaCand vrei sa apelezi la un tratament deeste bine sa cantaresti atent optiunile pe care le ai. Forma aleasa este la fel de importanta precum cantitatea de acid hialuronic ce iti va fi injectata, iar sfatul specialistului este foarte important pentru ca aceasta interventie estetica sa nu aiba un rezultat mai mult inestetic dupa retragerea inflamatiei specifice post injectare.Un tratament cu acid hialuronic pentru volumizarea și conturarea buzelor este o procedura simpla, iar injectarea de acid hialuronic este aproape lipsita de durere. Pentru pacientele mai sensibile se poate folosi, insa, o crema cu efect anestezic, pentru a inlatura orice urma posibila de disconfort.Inca un avantaj major al acestei interventii atat de populare este ca dupa augmentarea cunu vor exista cicatrici ce trebuie "mascate", ci doar o usoara inflamatie ce se va retrage in scurt timp dupa operatiune.Specialistii de la Clinica Medlink au experienta internationala si sunt dedicati profesiei lor, astfel ca stau la dispozitia pacientelor cu orice sfat inainte de interventie. Acestia vor avea grija sa trateze toate particularitatile fiecareia cu maxima atentie si sa o ajute sa ia cea mai buna decizie pentru ca rezultatul final al interventiei sa fie cel dorit.Medicul tau te va ajuta sa iei cea mai buna decizie atunci cand doresti sa apelezi la o interventie de augmentare a buzelor si sa alegi "modelul" care se potriveste cel mai bine chipului tau.La Clinica Medlink poti beneficia de cele mai populare tehnici de augmentare buze, printre care DaVinci Lips, Key Hole Lips, Russian Lips sau Natural Lips, iar preturile practicate nu sunt deloc prohibitive, cum ai putea fi tentata sa crezi.Frumusetea are pretul ei, insa nu trebuie sa fie unul foarte ridicat, iar interventiile minim invazive sunt acum la indemana oricui doreste sa elimine mici imperfectiuni si asimetrii vizibile si incomode atunci cand machiajul este indepartat.