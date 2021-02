Tratamentele injectabile, alternativa sigura a liftingului facial chirurgical

Ce femeie nu doreşte să fie frumoasă, să arate tânără şi radioasă la orice vârstă?! Primavara este anotimpul perfect „schimbării la faţă”, motiv pentru care e timpul să aflam de la specialişti despre cele mai eficiente proceduri de întinerire ale momentului.Acidul hialuronic şi toxina botulinică sunt substanţe care se completează, fiind „instrumentele” perfecte de orchestrare a unei imagini frumoase, radiante, apanajul tinereţii! Cu ele tratam fiecare palier al feţei, în functie de nevoi sau toate palierele atunci când este necesar un lifting integral. În ce mod şi în ce măsură te ajută fiecare dintre ele în lupta împotriva bătrâneţii ne explică Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie şi dermatoestetică în cadrul clinicii Skinmed.Când vorbim despre acid hialuronic şi toxina botulinică, dar mai ales despre efectele miraculoase pe care acestea le au asupra întineririi feței, putem afirma fără rezerve că acestea au revoluționat estetica medicală!Vârsta este doar un număr, par să spună tratamentele moderne de întinerire prin care, aproape peste noapte, obţinem o piele mai tânără, mai elastică şi mai hidratată.spune dr. Amalia Anghel.ajută la corectarea șanțurilor nazogeniene, a cearcănelor, a liniilor fine, a ovalului facial sau la creşterea volumului buzelor. Este o tehnică minim-invazivă, cu durere redusă și se efectuează după aplicare topică de substanță anestezică.Efectele sunt vizibile imediat și rezistă timp de 6 luni până la 1 an, în funcție de factori precum: tipul de piele, severitatea ridurilor, zona de injectare, cantitatea injectată etc. Este o procedură extrem de valoroasă, bine cunoscută în prezent, ale cărei rezultate sunt rapid vizibile și fără incidente neplăcute asociate injectării. Substanțele folosite în tratamentele de estetică facială sunt create special pentru a reduce ridurile, pentru a contura sau pentru a crea volum.Juvederm Volite este noul acid hialuronic de hidratare pe termen lung, din cadrul tehnologiei Vycross a firmei Allergan, unul dintre cei mai mari producători farmaceutici din lume. O singură injectare cu Juvederm Volite este suficientă pentru a scăpa de 5, chiar 10 ani din buletin, păstrând un ten vizibil întinerit și proaspăt până la 9 – 12 luni. Procedura corectează ridurile fine, hidratează pielea în profunzime, nu are contraindicaţii sau reacţii adverse.Fillerul este injectat la nivelul pielii cu un ac fin. Tratamentul durează între 15 și 30 de minute, în funcție de zona tratată și de cantitatea de acidDacă ești preocupată de cearcăne, soluţiaeste injectarea unei pelicule de acid hyaluronic Volbela de la Juvederm, care se va interpune între patul vascular și piele.Ridurile excesive de expresie de la nivelul superior al feţei, vizibile atunci când o persoană zâmbește, râde, se miră sau se încruntă, vor fi mult mai puțin vizibile atunci când fața este relaxată. Terapia antirid cu toxină botulinică este soluţia ideală în acest caz. Procedura se adresează persoanelor între 25 şi 65 de ani. Pentru tratament se folosesc ace de dimensiuni foarte mici, care nu dor, iar efectele sunt vizibile după o perioadă de 3-8 zile și se mențin, în general, între 3 și 5 luni. O singură ședință de tratament este suficientă pentru a relaxa fața și a îndepărta ridurile inestetice. Pentru rezultate de lungă durată, se recomandă ședințe la intervale de timp regulate, în medie 5-6 luni.Ce trebuie să reții este că botox-ul este o măsură corectivă, dar și preventivă a ridurilor și liniilor nedorite de la nivelul superior al feței, iar fillerele se folosesc acolo unde este necesară refacerea volumului pierdut. Dr. Amalia Anghel: „Fiecare pacientă este tratată în cadrul unui protocol personalizat şi etapizat în funcție de etajele faciale. Corecția începe în etajul superior prin injectarea de toxină botulinică cu relaxarea musculaturii, urmând a corecta volumetriile faciale cu refacerea triunghiului tinereții, vârful în jos şi baza în sus, ce se inversează o dată cu vârsta. Tratamentul începe în zona pomeților cu refacerea vectorilor superiori şi lateral prin injecatarea profundă submusculară de substanță Juvederm Voluma, urmând a continua în etajul mijlociul al pomeților cu ancorarea pomeților latero-superior. In ultima etapă de tratament refacem linia mandibulară şi etajul facial inferior prin injectarea profundă Juvederm Volux, în acest mod refacem regiunea centrală mentonieră, linia şi unghiul mandibular.”Important este să apelezi întotdeauna la cadre medicale specializate şi să nu faci rabat de la calitatea substanțelor injectabile!adaugă dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie și dermatoestetică la Skinmed Clinic.Programările pentru Face Lift nechirurgical se pot face fie la sediul Skinmed Clinic, din Piața Alba Iulia nr. 2 (langă Banca Transilvania), la telefon 0786.356.361, fie on-line pe