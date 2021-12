Trucuri pentru un ten frumos in doar 20 minute

Temperaturile scăzute specifice iernii pot cauza multiple neplăceri pielii noastre. Din cauza frigului, tenul devine tern, palid, cu aspect îmbătrânit. Cauza principală a acestui efect este lipsa hidratării și încetinirea procesului de regenerare celulară. Frigul duce la contractarea vaselor sanguine, îngreunând circulația sângelui și determinând pierderea vitalității tegumentului, care devine lipsit de strălucire.Dacă vrei să ai un ten frumos iarna aceasta și de Sărbători să emani frumusețe prin toți porii, ține o. Ea te va ajuta să nu mai ai pielea aspră și uscată.Mai mult, obișnuiește-te să faci, ideal zilnic, pentru un plus de serotonină și de voie bună.Totodată,, specifice sărbătorilor de iarnă, pentru că acestea se digeră mai greu și se depun rapid, putandu-ți afecta silueta la final de an.Curăță tenul în profunzime și nu te culca niciodată cu make-up. Când dormim cu produse de machiaj pe ten, accelerăm procesul de îmbătrânire. Porii sunt blocați și conduc la apariția de imperfecțiuni ale pielii (acnee, roșeață, puncte negre), procesul de regenerare celulară este întrerupt, iar ochii se irită.Pentru demachiere, folosește un produs cu efect 3 in 1, precum, care curăță, hidratează și tonifiază tenul.Dacă nu ai timp suficient pentru un ritual eficient de îngrijire a tenului acasă, poți merge în saloanele specializate, pentru oîn profunzime.Specialiștii din centrele Nomasvello, brandul lider mondial în tratamente cosmetice cu laser diodă și IPL, efectuează, care funcționeaza pe bază de ultrasunete și energie galvanică.Această terapie ajută la eliminarea rapidă și nedureroasă a punctelor negre, a sebumului în exces și a altor impurități faciale, cauzate de către factori nocivi precum: poluare, alimentație de tip fast-food, consumul de băuturi alcoolice, machiaj, etc). În plus, acest tratament nu se realizează cu substanțe chimice, folosindu-se doar ser fiziologic. Este sigur, non-invaziv, rapid (cu efect în doar 20 minute) și eficient încă de la prima ședință.Tehnologia Proskin stimulează producția de colagen și elastină proprii pielii, lăsând tenul luminos, revigorat și cu aspect întinerit. Pe lângă beneficiile pentru piele, tratamentul reprezintă și un moment autentic de răsfăț, pentru ca includecu 2o emulsie hidroprotectoare cu aloe vera si SPF 30, cu efect regenerator, respectiv o lotiune revitalizantă cu vitamina C și pigmenți de luminozitate, care conferă pielii strălucire și vitalitate.