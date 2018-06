Tu cum iti ingrijesti picioarele vara?

In ultima vreme iti simti fata, mainile si mai ales picioarele umflate, ba chiar ai senzatia ca ai devenit pufoasa? Ei bine, o vizita la medic s-ar putea sa te lamureasca si sa afli ca te confrunti cu „retentie de apa”, adica o acumulare excesiva de lichide in tesuturile organismului. Cu alte cuvinte, exista un dezechilibru intre cantitatea de lichide absorbita si cea eliminata.Cauzele pot fi multiple.Analizeaza-ti stilul de viata: bei suficienta apa in timpul zilei? Daca raspunsul este negativ, inseamna ca organismul tau deja a invatat sa retina apa ca metoda de supravietuire.Ai o alimentatie bogata in sare si in carbohidrati? Daca da, ai mai gasit un motiv pentru retentia de apa Lipsa de miscare, statul in picioare sau pe scaun pentru o perioada lunga de timp pot fi alte cauze.Fluctuatiile hormonale, sarcina, insuficienta renala, insuficienta cardiaca, bolile de ficat si alergiile de sezon pot fi si ele cauze ale retentiei de apa.Cateva schimbari in modul de viata te pot ajuta sa combati acest disconfort:- consuma cat mai multe lichide, in special apa, ori de cate ori simti nevoia;- limiteaza consumul de sare; inlocuieste-o cu diverse ierburi aromatice;- evita alimentele bogate in sodiu (carnea procesata, chips-urile de cartofi, produsele de panificatie);- suplimenteaza aportul de minerale (potasiu si calciu), prin consumul de pepene rosu, somon (2-3 ori pe saptamana), fasole alba, iaurt, ciuperci;- mergi la sauna pentru relaxarea musculaturii;- diminueaza aportul de zahar din alimentatie care creste nivelul de insulina, ingreunand eliminarea sarii din corp;- evita alcoolul.Pentru a scapa de disconfortul cauzat de retentia de apa, alege un produs pe baza de extracte naturale standardizate. Uractiv Dren poate fi administrat atat pentru prevenirea retentiei de apa, cat si pentru ameliorarea senzatiei de picioare grele si obosite, pentru reducerea edemelor de diferite cauze, cat si pentru detoxifierea organismului.are in compozitie extract de mesteacan standardizat in hiperozide, extract de papadie standardizat in inulina, extract de ghimpe standardizat in ruscogenina, extract de urzica.favorizeaza eliminarea din corp a apei in exces si odata cu aceasta a compusilor nocivi; creste tonusul vascular si imbunatateste circulatia venoasa si limfatica, favorizeaza drenajul apei din tesuturi si contribuie la reducerea volumului tisular (ex: volumul gleznei).