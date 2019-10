Uleiul de dus catifelant Roge Cavailles ofera senzorialitate fiecarui moment de baie

Întotdeauna am considerat că momentele de baie trebuie să fie unele speciale – fie că aleg o baie lungă sau un duș rapid, în acel moment mă reîncarc cu energia sau relaxarea de care am nevoie în fiecare zi. De aceea, acord o mare atenție alegerii produselor de curățare corporală. Iar de curând am descoperit Uleiul de duș catifelant de la Roge Cavailles, formulat special pentru pielea sensibilă și uscată!Roge Cavailles, brandul care are grijă de nevoile pieliiRoge Cavailles este un brand cu o vastă experiență în ceea ce privește îngrijirea pielii, în special a celei sensibile. Produsele dezvoltate de brand au o combinație unică de formule cu toleranță ridicată, cu texturi și parfumuri delicate și extrem de plăcute.Roge Cavailles are, printre alte produse, și o gamă de geluri senzoriale din care face parte și Uleiul de duș catifelant , alături de Uleiul Satinat de baie și duș, Crema de duș cu unt de karite și magnolie și Crema de duș cu unt de migdale și trandafiri.Uleiul de duș catifelant este disponibil într-un tub transparent în format de 250 ml sau 500 ml prin care se poate observa conținutul într-o nuanță simpatică de portocaliu. Produsul are un parfum delicat și o textură reconfortantă și deloc grasă.Uleiul de migdale dulci și cel de argan sunt ingredientele de bază ale uleiului catifelant, acestea având rolul de a hrăni intens pielea. Formula acestuia este una fără săpun și fără parabeni, aspect care consider că reprezintă un mare avantaj.Uleiul de duș catifelant, aliatul meu pentru pielea uscatăConform specificațiilor brandului,Având o piele cu tendințe spre uscăciune chiar și pe perioada verii, ideea de hrănire m-a interesat în mod special.Uleiul de duș catifelant are într-adevăr o textură bogată și, surprinzător, non-grasă, după cum era precizat și în informațiile oferite de brand. Marea mea curiozitate era în ceea ce privește caracteristica „non-grasă” a texturii, mai ales că este un produs pe bază de uleiuri.Încă din primele utilizări m-am bucurat de o piele catifelată și moale, iar mirosul delicat de migdale a rămas impregnat în piele.Uleiul de duș catifelanteste un produs care m-a impresionat și care se adaptează foarte bine nevoii pielii mele de a fi hrănită în profunzime. Aștept cu nerăbdare să descopăr în ce măsură îmi va ajuta pielea și pe perioada iernii, deși presimt că nu voi fi dezamăgită!