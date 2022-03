Un Ghid Complet al Capetelor de Freza Pentru Unghii si Cuticule

Orice început este dificil, indiferent de domeniu. Dacă doriți să activați în domeniul serviciilor de înfrumusețare, principalele provocări constau în însușirea cunoștințelor teoretice pe care se clădește pregătirea practică și, la fel de importantă este și gestionarea relațiilor cu clienții, astfel încât să vă puteți conforma preferințelor și așteptările lor.În domeniul manichiurii, ambele se află într-o strânsă legătură cu produsele și ustensilele folosite, care trebuie să fie de înaltă calitate pentru a se reflecta în mod pozitiv în rezultatul final. De asemenea, nu doar calitatea este esențială, ci și priceperea de a le alege pentru a fi potrivite pentru pasul sau procedura pe care o realizați.Pentru cele mai iubite tipuri de manichiură, cea semipermanentă și cea cu gel, unul dintre elementele cheie constă în pila electrică, care este multifuncțională datorită diversității de freze care pot fi conectate la ea.Pentru a alege și a folosi cele mai potrivite freze, este important să știți ce materiale să alegeți, care este motivul pentru care aveți nevoie de mai multe tipuri, cu diferite rugozități și cum le puteți folosi pentru a obține rezultatul așteptat atât în realizarea manichiurii, cât și pedichiurii.- Freze de diamant și safir- Freze de carbid și titan- Freze ceramiceAmbele sunt excelente pentru a lucra cu unghii naturale. Cele două materiale sunt extrem de asemănătoare, singura diferență fiind că cele confecționate dintr-un material mai puțin dur, le face mai fine și mai blânde. Acestea pot fi folosite pentru a îndepărta cuticulele sau pielea moartă care strică aspectul lucrării.Acestea prezintă o serie semnificativă de avantaje precum asigurarea confortului în timpul realizării manichiurii, pregătirea facilă a unghiilor naturale, prețul accesibil.Deși sunt foarte bune, nu pot fi utilizate chiar în orice situație. Spre exemplu, acestea nu sunt potrivite pentru a îndepărta unghiile cu gel, iar prețul mai scăzut se reflectă în durabilitatea lor, care este mai redusă.Acestea pot fi descrise împreună, deoarece ambele sunt caracterizate de o duritate superioară categoriei anterioare. Carbidul are la bază un oțel de calitate, care este extrem de rezistent la coroziune și care prelucrat printr-o procedură digitală specifică duce la accentuarea duratei de utilizare prin asigurarea menținerii rugozității chiar și după ce a fost utilizat pentru îndepărtarea unor materiale dure precum gelul sau acrilul.De asemenea, sunt recomandate și pentru îndepărtarea pielii foarte întărite și pentru corectarea formei unghiei deja modelate, indiferent de material. Titanul are proprietăți similare din punctul de vedere al durității suportate, principala diferență fiind că dă rezultate mult mai bune la șlefuire față de celălalt material.Principalele avantaje sunt rezistența materialului care permite utilizarea pe o perioadă de mai mulți ani și îndepărtarea fără efort a gelului și a pielii extrem de întărite.Majoritatea persoanelor care decid să nu achiziționeze acest produs o fac din cauza prețului, care este mai piperat în comparație cu cel al altor tipuri de freze. De asemenea, acestea nu pot fi folosite pe clientele care au alergii la metale.Acestea sunt o altă categorie extrem de utilizată și chiar iubită de specialiștii în domeniu, datorită calității și aspectului plăcut, elegant. Acestea sunt foarte ușoare și permit o libertate mai mare de mișcare în realizarea unei manichiuri.Sunt plăcute atât de manichiuriste datorită acestei caracteristici, cât și de cliente, având în vedere că la contactul cu unghia produc mai puțină căldură, anulând senzația de disconfort care poate apărea și sunt potrivite pentru orice persoană, inclusiv pentru cele cu alergii la metale.În primul rând, trebuie privite ca o alternativă propice la frezele din metal, care aduc o serie completă de beneficii precum: confortul asigurat, durata lungă de viață și rezistența, lucrul curat cu orice material.Asemenea oricărui produs de calitate superioară, acestea au un preț mai mare.Odată ce cunoști aceste aspecte, poți compara produsele pentru a le alege pe cele potrivite pentru tine. În plus, ar trebui să știi că și culoarea spune multe despre duritatea frezei, cele negre fiind cele mai dure, iar cele galbene cele mai fine. Pe un site calitativ vei găsi o ofertă bogată de capete de freză destinate îngrijirii unghiilor și cuticulelor, care pot fi utilizate în realizarea unei game extrem de largi de tipuri de manichiură.De asemenea, produsele sunt situate în categorii de preț diversificate, care permit acordarea lor la bugetul de care dispuneți pentru această investiție. Fie că lucrați la nivel profesionist sau o faceți din pasiune, la nivel de hobby, nu uitați că produsele de calitate fac întotdeauna diferența!