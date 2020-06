Vara, pielea ta are nevoie de o ingrijire speciala. Ritualul care te ajuta sa atragi toate privirile

Vara este sezonul in care avem nevoie cel mai mult sa ne pastram pielea frumoasa si sanatoasa, sa o "purtam" cu mandrie. Temperaturile ridicate ne fac sa alegem tinute cat mai lejere si sa ne expunem mai mult pielea la soare, iar in vacantele de la mare este "tinuta" de baza pe plaja. Prin urmare, este nevoie sa ii acordam pielii o atentie deosebita si sa o rasfatam asa cum merita pentru a fi si a ne simti frumoase.Cum faci sa te simti bine in pielea ta vara? Ai grija sa o mentii hidratata, catifelata, elastica, sa o protejezi de razele ultraviolete puternice si sa o lasi sa se aeriseasca.Temperaturile foarte ridicate din sezonul vacantelor poate te fac sa renunti la produsele de infrumusetare pe care le folosesti de obicei; asta fie pentru ca le gasesti, uneori, mai greu de suportat, fie pentru ca oricum faci mai multe dusuri pe zi pentru a-ti da un refresh. Ei bine, tocmai de aceea este important sa alegi produse cosmetice delicate, de calitate superioara, pentru o piele catifelata si hidratata si pentru un par matasos.Chiar daca nu folosesti la fel de mult make-up in timpul verii, pentru ca pielea are nevoie sa respire cat mai mult in zilele toride, demachierea nu trebuie sa lipseasca din ritualul tau de infrumusetare si ingrijire. Tenul este agresat zilnic de razele puternice ale soarelui, de praf si de vant, iar pentru a-l pastra sanatos si luminos este esential sa il cureti corespunzator: la Senzate vei gasi o gama variata de servetele demachiante eficiente si delicate cu tenul tau, deopotriva. Ritualul cosmetic de zi cu zi nu înseamna sa iti ingrijesti doar pielea de pe corp si fata, ci si mainile, care sunt, pana la urma, cartea ta de vizita. O manichiura ingrijita nu este suficienta pentru a avea maini frumoase, ci doar finisajul unui "tablou". Ingrijeste-ti pielea mainilor cu cremele si lotiunile dedicate de la Grande Gloria, care a creat gama Senzate, cu produse care ar trebui sa nu lipseasca din ritualul de ingrijire al niciunei femei.O piele curata si ingrijita este accesoriul de care ai cea mai mare nevoie pentru a te simti frumoasa vara, fie in vacanta, fie intr-o zi obisnuita. Un gel de dus hidratant iti va rasfata pielea atunci cand dusurile dese risca sa indeparteze bariera aceea sanatoasa de sebum. Daca preferi cada pentru o senzatie de racorire, ai nevoie de o spuma de baie care sa se aseze pe piele ca matasea. Sapunul lichid pe care il folosesti pentru igienizarea mainilor mai mult decat oricand in aceasta perioada de pandemie trebuie sa fie si el "prietenos" cu pielea, iar un ulei de corp fin este tot ce ai nevoie pentru hidratare si catifelare in sezonul cald.