Vrei sa stii mai multe despre tine? Priveste-ti cu atentie sprancenele. Nu ai fi crezut ca poti afla atat de multe!

Pentru barbati, spranceana stanga are legatura cu fratii, iar spranceana stanga cu surorile; in cazul femeilor lucrurile stau exact invers. In general. Sprancene lungi indica afectiune profunda cu fratii si surorile, in vreme ce spranceana scurta sugereaza o legatura slaba cu fratii si surorile. In societatea moderna, sprancenele reprezinta atitudinea fata de prieteni, cu cat sunt mai lungi cu atat mai multi prieteni ai, cu cat sunt mai scurte cu atat mai putini prieteni ai.De asemenea, pot reflecta intelepciunea, duritatea si comportamentul individual al unui om. Spranceana reprezinra su sensibilitatea. O spranceana arcuita dezvaluie lipsa de abilitate de a gestiona emotiile, in vreme ce sprancenele cazute sugereaza o persoana care cauta necazurile cu lumanarea.Persoanele care au sprancene frumoase se bucura de positii inalte si prosperitate. Totodata, sprancenele sunt si reprezentari ale mainilor: o persoana cu sprancene dese este o adevarata forta fizica a naturii; o spanceana intrerupta indica riscul de fractura de brate. Forma sprancenelor si personalitateaO spranceana stralucitoare, frumoasa, aranjata, matasoasa, mai lunga decat ochiul, cu o densitate medie, fara fire de par rebele. De asemenea, nu ar trebui sa fie nici prea aproape insa nici prea departe una de cealalta.