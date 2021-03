Vrei un ten sanatos care sa atraga priviri? Incearca peeling si hidratare acasa

Poți oferi un restart sănătos pielii tale! Dacă îți dorești rezultate optime și un ten sănătos care să atragă priviri, îți recomandăm să îi oferi atenție sporită și îngrijire completă. De la o curățare adecvată până la hidratarea benefică, nu sări nici un pas din procesul de îngrijire al pielii tale! Tu ai grijă de tenul tău?Pielea ta are nevoie de îngrijire adecvată pentru a fi frumoasă!În viața ta activă de zi cu zi, tenul este atacat de mai mulți factori nocivi de mediu. Impuritățile se depun pe suprafața pielii și, astfel, afectează calitatea pielii, favorizând apariția coșurilor sau a punctelor negre. Dacă îți dorești un ten curat și luminos trebuie să îți pregătești corespunzător tenul înainte de un tratament hidratant. O pregătire inițială corespunzătoare îi oferă tenului posibilitatea de a fi mult mai receptiv la produsele hidratante. Doar aplicarea cremelor hidratante nu este suficientă.Ce înseamnă de fapt? Procedura de peeling constă în înlăturarea stratului superficial al pielii. Acest strat superficial conține celule moarte și toxine acumulate de-a lungul timpului din mediul înconjurător. După eliminarea stratul superficial, procesul de peeling ajută la reînnoirea sănătoasă a pielii. Poți folosi exfoliante și măști purificatoare create special pentru a-ți curăța tenul, acționând blând asupra pielii.În primul rând trebuie să folosești produse delicate care acționează blând cu tenul tău. Deși procedura de peeling este abrazivă, asigură-te că nu deteriorezi excesiv pielea. În funcție de produsul utilizat, recomandarea este ca peeling-ul să fie realizat în medie de 2-3 ori pe săptămână. Fiecare tip de ten va reacționa diferit, de aceea este indicat să testezi și să vezi care este cea mai bună frecvență de utilizare a peeling-ului pentru tenul tău. Cu ajutorul acestei proceduri, vei ajuta la detoxifierea tenului și se va putea regenera.- Curăță intens și desfundă porii- Reduce liniile fine ale ridurilor- Înlătură sebumul excesiv- Îmbunătățește aspectul pielii- Oferă o piele catifelată și mai finăAlege din selecția noastră pentru peeling facial care ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, la reducerea porilor și la uniformizarea nuanței pielii! Produsele noastre conțin particule exfoliante și exfolianți chimici cu AHA și BHA și sunt din origine naturală.Loțiunea tonică este folosită pentru a oferi pielii un plus de vitalitate în timp ce curăță, netezește, energizează și îmbunătățește strălucirea pielii. Extractele organice din plante au efecte benefice asupra calității tenului. În funcție de tipul de ten și efectele dorite, avem o gamă variată de loțiuni tonice Pentru o curățare completă a tenului, se recomandă utilizarea. Senzația pe care o va lăsa asupra pielii tale va fi de reîmprospătare și revigorare. Vei simți imediat cum tenul tău radiază de fericire în timp ce ingredientele acționează pentru tonifierea pielii tale. Loțiunea tonică se aplică ușor cu ajutorul unei dischete demachiante de bumbac. Poți folosi zilnic loțiunea tonică, după procesul de demachiere și curățare, dar înainte de aplicarea produselor hidratante.Loțiunea tonică elimină toate impuritățile rămase la nivelul tenului, va îmbunătăți calitatea pielii tale și va estompa porii. Adaugă loțiunea tonică în rutina ta zilnică de îngrijire a pielii și te vei convinge de rezultate!După ce te-ai asigurat că ai tenul curat și pregătit pentru a fi hidratat, poți trece la pasul 2 – hidratarea completă de care ai nevoie.Asigură-te că ții cont de nevoile tenului tău în funcție de tipul de piele: ten normal, ten gras, ten uscat sau ten mixt. Poate îți dorești să redefinești conturul feței și să elimini ridurile fine sau doar să previi apariția lor și să amâni apariția semnelor de îmbătrânire.Rutina ta de îngrijire zilnică trebuie să aibă loc pe tot parcursul anului ținând cont de nevoile pe care le are pielea ta. Fie că vorbim de anotimpurile reci în care temperaturile scăzute sporesc deshidratarea, fie că vorbim de anotimpurile calde în care razele UV sunt mai puternice, iar tenul secretă exces de sebum, trebuie să adaptezi rutina de îngrijire și să utilizezi produsele adecvate.Există nenumărate produse pentru îngrijirea tenului, de aceea este esențial să alegi cu grijă produsele pentru a obține rezultatele dorite. Pentru a te ajuta în alegerea celor mai bune produse specifice nevoilor tale, am creat pentru tine Seturi de Ingrijire Ten, tot ce trebuie să faci, este să-l alegi pe cel care ți se potrivește!Seturile de îngrijire pentru ten îți pun la dispoziție toate produsele de care ai nevoie pentru rutina ta de îngrijire, într-un singur loc. Produsele au fost atent alese pentru a urma un tratament complet. Un set de îngrijire pentru ten conține:1. Produse de curățare care îți vor pregăti tenul. Curățarea de impurități este esențială și îți recomandăm să folosești produse de curățare dimineața și seara sau oricând după un machiaj care va încărca tenul.2. Produse de îngrijire delicată pentru pielea de la nivelul ochilor. Pentru că în această zonă pielea este mai subțire și mai sensibilă, are nevoie de o hidratare intensă, altfel aici vor fi evidente imediat semnele oboselii.3. Produse care stimulează și amplifică puterea de hidratare. Este esențial să aplici aceste seruri înainte de a aplica crema hidratanta, astfel te vor ajuta să obții un boost de eficiență.4. Produse care vor hidrata complet și vor proteja tenul. Pasul final în rutina ta de îngrijire este aplicarea cremelor de zi sau de noapte. Acestea îndeplinesc rolul de hidratare completă dar totodată îți vor proteja tenul de factorii nocivi de mediu. Pentru un ten frumos și sănătos, începe rutina de îngrijire completă! Descoperă gama noastră de seturi pentru îngrijirea tenului și alege-l pe cel care ți se potrivește!Dacă schimbi produsele de îngrijire pe care le folosești în rutina ta zilnică de îngrijire, tenul va avea nevoie de o perioadă de acomodare. În funcție de tipul tău de ten, este posibil să vezi rezultate imediate sau este posibil să aștepți ca tenul tău să reacționeze la noile produse utilizate. Testează, experimentează și vezi care sunt produsele pe care tenul tău le adoră!