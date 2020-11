5 cele mai tari trenduri in materie de ochelari pentru sezonul 2020/2021

A sosit vremea să vă entuziasmați pentru trendurile colecției de ochelari toamnă/iarnă! Doar pentru că s-a făcut frig afară, nu înseamnă că soarele a dispărut. Ochelarii sunt în același timp un produs la modă, dar și un tratament medical care vă păstrează ochii sănătoși. Acum îi puteți proba online, în același fel în care folosiți filtrele de pe Facebook și Instagram. Aruncați o privire la aceste modele trendy, vi se vor potrivi de minune:Aceștia reprezintă un accesoriu obligatoriu pentru fiecare iubitor de modă! Ochelarii cu lentilă unică tocmai au devenit în acest an cea mai tare tendință. Acest tip de ochelari este disponibil în tot felul de mărimi variate și culori nebunești. Balenciaga oferă cei mai buni ochelari cu lentilă unică însoțiți de finisaje futuriste. Stilul mereu la moda este feminin și mereu atrăgător. Uimiți-vă prietenii cu cea mai nouă colecție de ochelari de soare Vogue cu o înfățișare modernă. De asemenea, merită o privire și acest model fresh de la Michael Kors. Vă va face să ieșiți în evidență oriunde ați merge!Printre cele mai populare rame din istorie, ramele cat-eye (ochi-de-pisică) se potrivesc femeilor cu stil. Au fost făcute celebre de vedete ca Marilyn Monroe sau Audrey Hepburn care au purtat acești ochelari în filme de referință. De atunci, modelul cat-eye s-a mai numit și "Manhattan" sau "Harlequin". Vă recomandăm colecția Moschino sau modelele de lux de la Gucci. Dacă raportul preț/calitate este important pentru dv, modelul Lucy de la eyerim collection este alegerea ideală.SFAT 1: Probați online aceste modele folosind camera telefonului sau a calculatorului dv.Distrați-vă și trimiteți pozele prietenilor voștri. Selectați modelul, apăsați butonul “MAGIC MIRROR” și ați început proba.Vă prezentăm modelul Tatiana cu lentile neon, care face furori în acest an! Jimmy Choo este pionier în arta stilului vedetelor, așa că fiți vedetă cu acest model Donna mic și delicat. Simbolul suprem al eleganței rămâne unicul Dior.Vedetele din anii '60 au purtat aceste modele pentru a se feri de privirile indiscrete, iar acum ramele oversize au devenit un mare hit în lumea modei datorită formelor inedite. Acești ochelari de soare vă completează look-ul cu un accesoriu modern. Conform motto-ului"VEZI ȘI FII VĂZUT". Cu Dolce & Gabbana sunteți la același nivel cu marile vedete și veți stârni rumoare în orice mediu! Dacă vă plac mai mult modelele clasice, alegeți noul model Flora de la eyerim collection.Frumusețea înseamnă și sănătate. Petrecem prea mult timp (chiar și 11 ore zilnic) în fața telefonului și a calculatorului. Acest lucru ne poate obosi ochii, ne poate face să vedem în ceață sau ne poate provoca dureri de cap. Adormim deseori foarte greu după maratoanele de pe Netflix. Acest lucru se întâmplă din cauza luminii albastre artificiale emise de ecranele dispozitivelor digitale. Acești ochelari moderni de la Ray-Ban vă protejează de influența dăunătoare a luminii albastre. Pentru cei care țin la preț, am pregătit mai multe modelecu lentile cu protecție împotriva luminii albastre. Protejați-vă ochii, arătați bine și aveți grijă de dv. Meritați!Prețul online al unor ochelari de vedere (rame + lentile) pornește de la 229 lei. De exemplu, eyerim are ca partener același producător ca cel al brandurilor faimoase din întreaga lume, dar pentru doar 229 lei, eyerim vă oferă în prețul ramelor și lentilele cu prescripție medicală. Este suficient să introduceți datele de pe rețetă și noii ochelari vor avea lentile personalizate conform cerințelor dv. Eyerim oferă în pachetul standard ceea ce alții taxează în plus. Toate lentilele oferite conțin stratul antireflex, anti-zgârieturi, sunt hidrofobe, au filtru 100% UV și multe altele.Dacă doriți săde Black Friday. E suficient să folosiți codul de reducereși să alegeți modelul ideal pentru dv!