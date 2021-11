Accesorii atemporale pe care fiecare femeie ar trebui sa le aiba in garderoba ei

În orice ținută, accesoriile sunt mereu cele care fac diferența. Atenția la detalii indică rafinament și grija pentru propria imagine și sunt capabile să transforme chiar și o ținută extrem de simplă, alcătuită din piese comune în ceva aparte, care surprinde în mod plăcut. În funcție de stilul personal, puteți opta atât pentru piese impresionante, ceva ai avangardiste, cât și pentru piese clasice, simple.Pentru că nu se demodează și pot fi purtate o perioadă îndelungată de timp, este indicat să dețineți și câteva piese clasice care vă vor scoate din încurcătură în orice moment. Cand alegi accesorii , nu optezi doar pentru obiecte decorative, ci mai degrabă pentru elemente ce te ajută să te exprimi, să arăți câteva aspecte despre personalitatea ta. Dacă apreciezi lucrurile practice, cu siguranță mizezi pe bijuterii și accesorii minimaliste. Femeile care pun preț pe calitate se vor orienta întotdeauna către produse ale brandurilor consacrate ce se evidențiază prin aspect impecabil. Tinerele ce apreciază stilul urban, se vor bucura întotdeauna de energia furnizată de cerceii supradimensionați, curelele cu zale metalice sau rucsacurile cu accesorizare bogată.Termenul care descrie cel mai bine piesele clasice este cu siguranță simplitatea. Aceasta nu arată nici pe departe anost, ci indică rafinament și bun gust. Modelele complicate în materie de accesorii sunt mult mai greu de asortat și nu au proprietatea de a sta la baza unui look atât de elegant.În aceeași măsură, nuanța și textura sunt extrem de importante. Nuanțele care pot fi încadrate în acest registru clasic sunt: negru, alb, bej și maro. Cu aceesorii de aceste culori nu veți putea da greș niciodată și vă va fi extrem de ușor să completați fiecare ținută atât pentru mersul la serviciu, cât și pentru evenimentele mai puțin formale din viață de zi cu zi. De asemenea, trebuie să evitați întotdeauna elementele extrem de strălucitoare sau sclipiciul, pentru că nu se încadrează în stilul dorit.În ceea ce privește texturile, acestea trebuie să fie delicate și cât mai plăcute la atingere. Catifeaua, pielea boc sau țesăturile subțiri arată întotdeauna extrem de bine și inspiră un aer elegant celei care alege să le poarte.- Cureaua neagră. Deși poate părea un detaliu banal, aceasta are puterea de a salva o ținută, marcând frumos talia și punând în evidență silueta.- Un portofel simplu. Deoarece acesta ne însoțește pretutindeni, este indicat să nu optați pentru un model prea eliberat. Mărimea nu trebuie să fie exagerată, iar nuanța ar trebui să se încadreze în parametri indicați pentru a se potrivi cu orice geantă pe care alegeți să o purtați.- O geantă shopper. Acest tip de geantă este extrem de popular deoarece este extrem de încăpătoare și poate arăta și elegant în același timp.- O geantă mică. Pentru evenimentele care au loc seara, primul tip de geantă menționat nu este deloc potrivit. De aceea, o geantă mică neagră sau bej deschis este un must în garderoba oricărei femei.- O eșarfă în culori neutre. Eșarfele completează extrem de frumos look-urile de toamnă și pot constitui elementul care lipsește din ansamblu.CCC este magazinul complet care vă pune la dispoziție toate aceste piese într-un singur loc, fie dacă preferați să comandați online sau mergeți în magazinele fizice. Cu CCC totul este mai simplu, iar găsirea accesoriilor perfecte devine o plăcere!