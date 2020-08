Accesorii care te scot in evidenta in orice situatie

Accesoriile sunt la fel de importante intr-o tinuta precum hainele pe care le alegi. Mai mult decat obiectele vestimentare, acestea iti pot defini stilul personal si sa arate lumii cine esti, fiind reprezentarea estetica a personalitatii tale.In materie de accesorii, sunt multe stiluri pe care le poti incerca, in functie de caracteristicile care te definesc, dar si de ocazie. Sunt insa cateva piese care au capacitatea de a scoate in evidenta chiar si o tinuta minimalista, subliniindu-i eleganta. Iata care sunt acestea.Un ceas indeplineste nu doar o functie practica, ci si una estetica, deci poate contribui la tinuta ta. Cand vine vorba de alegerea cesului, optim este sa alegi un model clasic, cu o bratara metalica sau una din piele. De asemenea, trebuie sa tii cont ca dimensiunea sa trebuie sa fie in armonie cu silueta ta. Daca un ceas masiv este mai curand potrivit unei femei mai inalte sau cu o silueta mai voluptoasa, pentru minione si femeile cu o silueta mai fina sunt recomandate ceasurile delicate.Indiferent daca esti o femeie care prefera stilul clasic, modern sau sport, din caseta ta de bijuterii nu ar trebui sa lipseasca piese precum. In functie de design, astfel de bratari pot fi asortate oricarei tinute. In cele office sau formale, ele adauga o nota de eleganta, dar fiind foarte versatile, pot fi purtate si cu tinute sport. Alese si intretinute cu grija, bratarile din aur sunt accesorii pe care le poti purta toata viata si, mai mult, pot fi o mostenire deosebita pentru generatia viitoare. In definitiv, si tu ai probabil cateva bijuterii pe care le porti cu drag si care au apartinut mamei sau bunicii tale.Chiar si cele mai simple tinute pot iesi in evidenta cu ajutorul unui colier ales cu bun gust. Pentru tinutele de seara sau cele clasice, un colier de perle este alegerea ideala. Indiferent ca preferi modelele traditionale sau creatiile moderne, un astfel de colier este un must-have. Pentru tinutele de vara, colierele din pietre semipretioase colorate sunt potrivite in aproape orice context. Le poti adauga unui look formal pentru birou sau unei rochii vaporoase pentru o seara in oras cu familia sau prietenii. Astfel de accesorii nu se demodeaza niciodata, deci pot fi considerate investitii pe termen lung.Daca pentru o vreme palariile nu au prea fost in lumina reflectoarelor, asta este pe cale sa se schimbe. Din ce in ce mai multe case de moda propun palaria ca accesoriu care completeaza perfect atat tinutele de vara, cat si pe cele din sezonul rece. Pentru vara poti opta pentru palarii de paie, canotiere sau Panama, iar pentru toamna-iarna poti alege palarii din catifea, din fetru sau, daca esti mai indrazneata, chiar din tweed. Un aspect ce trebuie luat in considerare atunci cand alegi o palarie este ca trebuie sa tii cont de stilul general al garderobei tale, dat fiind ca trebuie sa se potriveasca mai multor tinute. In orice caz, completandu-ti look-ul cu o palarie, nu ai cum sa nu iesi in evidenta.Daca vrei sa iti scoti o tinuta din anonimat, o pereche de cercei este cea mai simpla metoda de a face acest lucru. Profita de sezonul estival pentru a adauga o nota de glamour hainelor tale, alegand cercei cu un design interesant sau cu pietre colorate. Evident, alegerea ta trebuie sa tina cont de forma fetei si de stilul tau vestimentar.Se spune ca o genta spectaculoasa poate salva o tinuta. Asadar, ai cel mai bun motiv sa investesti intr-una de calitate si cu un design elegant. Va adauga un plus de stil oricarui look si, daca alegi un model versatil, o poti purta in nenumarate combinatii.Sursa foto: Unsplash.com