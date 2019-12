Cum obttii o geanta de cosmetice sau portmoneu cadou de Mos Nicolae

Miravelli.ro, magazinul online de genti dama si alte accesorii, lanseaza o campanie pentru doamne si domnisoare prin care poti obtine gratuit un cadou sub forma unei genti cosmetice, un portmoneu simpatic cu desene pisica sau din piele ecologica, sau un accesoriu geanta “flamingo”.Cum obtii cadoul gratuitPentru a obtine un astfel de cadou, nu trebuie decat sa urmezi trei pasi simpli:1. Adauga in cos cel putin o geanta dama din piele ecologica de calitate Deluxe, Premium, sau Select 2. Alege unul dintre produsele cadou ce apar pe pagina cosului, precum si in menu-ul sitului Miravelli.3. Trimite comandaAsta e tot. Simplu, nu? Produsul cadou iti va aparea ca si “gratuit” in cosul tau o data ce ai ales cel putin o geanta din categoriile mentionate mai sus.Daca ti-au placut foarte mult accesoriile si vrei mai multe pentru tine, membre ale familiei sau prietene, se pot cumpara si individual la preturi intre 29-59 lei fie separat fie impreuna cu alte produse de pe site.Cine este MiravelliMiravelli.ro este o firma tanara pe piata romaneasca ce vinde produse din piele ecologica de o calitate superioara altor produse de acest fel, in special cand vorbim de produsele tipsau, ce se apropie si chiar depasesc calitatea multor genti si alte accesorii pentru femei din piele naturala.