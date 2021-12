Cureaua de Dama: un accesoriu multifunctional care stilizeaza orice tinuta

Cel mai probabil, fiecare femeie are anumite părți ale corpului de care nu e tocmai mulțumită. Însă, aspectul vizual al siluetei poate fi unul plăcut prin adăugarea unei curele într-o manieră inspirată. Mai exact, cureaua modelează talia, sau pune în evidență bustul, minimizând atenția de pe șolduri.Nu sunt puține doamnele și domnișoarele care optează pentru curele din motive stilistice mai mult, decât cu scopul practic de a-și fixa pantalonii sau fusta. Cu puțină imaginație, te poți folosi de un model ideal de curea pentru a-ți defini talia, pentru a modela silueta ori pentru a pune în valoare o ținută.Astfel, în funcție de silueta și de înălțimea ta, cureaua poate fi așezată fie deasupra taliei, dedesubtul ei sau chiar fixată pe aceasta. Ideea e ca în final să creezi imaginea unei talii bine accentuate.Te-ai privit vreodată în oglindă înainte să ieși din casă și ai simțit că este ceva care lipsește din ținuta ta? De cele mai multe ori, o simplă curea așezată pe talie poate schimba aerul unui simplu outfit, oferindu-i un plus de personalitate.O curea dotată cu o cataramă care iese în evidență, cu un design interesant sau o culoare mai puțin comună, sunt mici detalii importante care pot transforma o ținută monotonă într-una spectaculoasă și care să atragă toate privirile. De exemplu, pe timpul verii poți să îmbraci o cămașă tip rochie, de culoare albă peste care să așezi o curea roz sau galben neon.În primul rând evită efectul ‘’taliei duble’’. Dacă ai ales să îmbraci un pantalon sau o fustă cu talie joasă, evită să adaugi și o curea. În caz contrat va sări în ochii celui care te privește, atât talia ta, cât și cea conturată de curea.De asemenea, cureaua nu are ce să caute într-un outfit care implică fuste sau pantaloni cu accesorii aplicate sau nasturi supradimensionați.Abține-te de la curele și în cazul în care vrei să porți o rochie cu talia marcată.Cureaua subțire poate fi inclusă cu succes în ținute care implică haine largi. Prin acest artificiu, obții efectul taliei subțiri. Sau, pentru a crea o continuitate, folosește o curea într-o culoare identică celei de pe îmbrăcăminte. Curelele de damă elastice și late se asortează cu orice stil de pantaloni și fuste. Acest tip de curea se bucură de cea mai mare popularitate dintre toate celelalte modele de curea, datorită scopului practic (flexibilitatea materialului care susține hainele pe corp) și stilistic (oferă ținutei un aer relaxat).Cureaua lată este mai puțin folosită pentru rolul specific curelei (lățimea nu corespunde dimensiunii de la găicile pantalonilor) și mai mult apreciată pentru conceperea unor ținute feminine. Cureaua lată se poate purta sub zona bustului și avantajează doar posesoarele unei talii subțiri.Pentru femeile mici de statură, se recomandă purtarea unei curele fine, din aceeași paletă cromatică din care fac parte și pantalonii. A se evita curelele prea late, liniile orizontale sau curelele contrastante.Doamnele și domnișoarele înalte pot purta orice tip de curea vor. De exemplu, o curea discretă, cu inserții metalice asortată la o pereche de pantaloni evazați și cizme înalte sau o curea lată la o rochie de vară.Femeile cu forme voluptoase sunt cele mai norocoase în acest context. Curelele sunt exact accesoriile de care au nevoie pentru a evidenția într-un mod elegant dotările cu care le-a înzestrat natura. Designerii sugerează pentru siluetele cu forme voluptoase purtarea curelelor late, care să fie asortate din punct de vedere cromatic cu restul îmbrăcămintei.Femeile slăbuțe pot opta pentru curele delicate. O curea fină poate fi purtată cu o cămașă și o pereche de pantaloni tip carrot. De asemenea, doamnele și domnișoarele cu talie de viespe au acum ocazia să își expună acest atu prin purtarea unei curele late. Curelele foarte late sunt ideale în cazul femeilor care au bustul mic.În concluzie, cureaua se numără printre acele accesorii atemporale, care nu se demodează niciodată și țin mereu pasul cu tendințele modei. Curelele și-au depășit demult rolul de accesoriu pentru susținerea pantalonilor sau a fustei și au dobândit calități stilistice. Pot salva o siluetă echilibrând proporțiile. Curelele pot accentua un bust împlinit, o talie frumos conturată și pot de asemenea, să ofere unei singure ținute o mulțime de posibilități de a o transforma în ceva mereu diferit. O simplă curea are puterea de a completa perfect un outfit, de a-i insufla un aer nonconformist, dar o și poate compromite. De aceea, este important ca fiecare femeie să facă alegerea corespunzătoare siluetei sale și fără să neglijeze detaliile de pe ținută.